O lendário Celtic Park, em Glasgow, será o palco de um confronto crucial nesta quinta-feira, 11. O Celtic recebe a Roma pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. A bola rola às 17h (de Brasília) em um duelo que coloca frente a frente duas equipes que buscam se firmar na zona de classificação para a próxima fase do torneio continental.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Situação no campeonato e o que está em jogo

Com o novo formato da Europa League, 36 times competem em uma fase de liga única. Os oito primeiros se classificam diretamente para as oitavas de final, enquanto os times que terminam entre a 9ª e a 24ª posição disputam um playoff de mata-mata por uma vaga na fase seguinte. As equipes da 25ª posição para baixo são eliminadas.

Neste cenário, a Roma, na 15ª posição, está firmemente na zona de playoffs, mas busca uma vitória para tentar se aproximar de uma classificação direta. Já o Celtic, em 21º, está na parte inferior da zona de playoffs e precisa desesperadamente de um bom resultado para não correr o risco de ser ultrapassado e eliminado da competição nas rodadas finais.

A missão dos escoceses em casa

Sob o comando do recém-chegado técnico Wilfried Nancy, o time da casa entra em campo pressionado para subir na tabela e garantir sua permanência na competição. Atualmente na 21ª colocação com 7 pontos, fruto de uma campanha irregular com duas vitórias, um empate e duas derrotas, o Celtic precisa fazer valer o fator casa. A atmosfera de Glasgow promete ser um “12º jogador” fundamental para empurrar a equipe rumo aos três pontos e afastar o risco de eliminação precoce.

Gasperini e a busca pelo topo

Do outro lado, a equipe italiana vive um momento ligeiramente mais confortável, mas longe de estar definido. Ocupando a 15ª posição com 9 pontos (três vitórias e duas derrotas), a Roma, treinada pelo experiente Gian Piero Gasperini, sabe que um triunfo na Escócia pode ser determinante para se aproximar do pelotão de frente e evitar sustos nas rodadas finais desta fase. O time aposta na organização tática característica de seu treinador para superar a pressão adversária e sair com a vitória fora de casa.

Prováveis escalações e desfalques

O Celtic de Wilfried Nancy tem desfalques importantes por lesão, como Alistair Johnston e Jota. A equipe deve ir a campo em um 4-3-3 com: Kasper Schmeichel; Colby Donovan, Auston Trusty, Liam Scales, Kieran Tierney; Arne Engels, Callum McGregor, Reo Hatate; Benjamin Nygren, Daizen Maeda e Hyun-jun Yang.