Caso Ter Stegen: faixa de capitão vira problema no Barcelona

Com capitania em xeque, goleiro alemão tem apoio de alguns atletas do elenco, mas diretoria pressiona por mudança

A turnê asiática do Barcelona ainda não chegou ao fim e uma pequena crise se nos bastidores já se avizinha. Depois de vencer um amistoso contra o Seul, por 7 a 3, na capital da Coreia do Sul nesta quinta-feira, 31, a delegação terá de tomar uma decisão importante para a nova temporada: a escolha dos seus capitães. O tema, que parecia simples, virou motivo de tensão no clube, de acordo com a imprensa espanhola.

Tudo começou quando o goleiro Marc-André ter Stegen recusou sair na janela mesmo após a chegada de mais um goleiro para o elenco, Joan García. O alemão optou por passar por cirurgia para resolver problemas nas costas, e ficará três meses afastado.

A decisão irritou dirigentes, que chegaram a cogitar tirar a braçadeira de capitão de Ter Stegen, alegando ausência e desgaste interno, segundo informações de diversos veículos, como o diário Marca.

Na temporada passada, por ter ficado muito tempo machucado, Ter Stegen cedeu a faixa a outros atletas, como Araujo, De Jong, Raphinha e Pedro.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎 El jugador del primer equipo 𝗠𝗮𝗿𝗰 𝘁𝗲𝗿 𝗦𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 ha sido reintervenido satisfactoriamente de sus problemas lumbares por la Dra. Amélie Léglise, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club, en el Sports Clinic Bordeaux… pic.twitter.com/kpPGhVJH7x — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 29, 2025

Enquanto a cúpula discute, parte do vestiário tratou de defender o camisa 1. Frenkie de Jong foi direto: “Para mim, Marc é o capitão do time, como foi na temporada passada. Ele é um jogador de classe mundial e sempre deu tudo pelo clube. Eu o apoio muito, assim como a equipe”.

Ferran Torres reforçou: “Só pela experiência e pelos anos que está aqui, acho que ele será capitão”.

Já outros jogadores resolveram fugir do tema. “É uma questão que o treinador vai resolver. No ano passado foi votação, este ano não sei como será”, disse Eric Garcia. “Não é assunto para mim, será para o treinador e para o que o clube quer fazer”, completou Koundé.

Hansi Flick, como treinador do time, prefere não se meter. “A equipe sempre decide os capitães, como já foi feito no passado. Normalmente, duas semanas antes do início da temporada”, resumiu.

Ter Stegen está oficialmente afastado desde julho de 2025 devido a problemas lombares, com uma previsão de retorno apenas em 1º de dezembro. Ainda na temporada anterior (2024‑25) Ter Stegen já havia ficado fora aproximadamente 214 dias após romper o tendão patelar em setembro de 2024.

Raphinha é um dos candidatos

O atacante brasileiro <strong>Raphinha</strong>, destaque do Barcelona na temporada passada e candidato à Bola de Ouro, revelou, em entrevista à PLACAR de maio, que ficou surpreso e honrado ao ser escolhido um dos capitães da equipe.

“Sim, era algo que eu não esperava. Acredito que no vestiário há diversos jogado res com postura de liderança, vários capitães. Talvez a minha maneira de ser, de repente, fez com que me ele

gessem. Obviamente fiquei muito lisonjeado, afinal jogar com essa camisa sempre foi meu sonho. Levar a faixa de capitão é algo muito especial, mesmo, contou Raphinha, que posou para a capa com a braçadeira.”