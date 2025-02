Capitão de time espanhol se afasta do futebol após recaída de câncer

Kirian Rodríguez, meio-campista do Las Palmas, volta a lidar com um desafio no futebol que transcende os gramados. O jogador de 28 anos anunciou recentemente que será afastado novamente devido a uma recaída do linfoma de Hodgkin, uma forma de câncer que afeta o sistema linfático. Essa não é a primeira vez que Rodríguez precisa se ausentar dos campos; anteriormente, ele já havia enfrentado a doença durante a temporada 2022/23.

Na coletiva de imprensa em que anunciou sua condição, o atleta expressou determinação e coragem. Ele compartilhou que precisará passar por uma nova rodada de quimioterapia para combater o câncer, mostrando mais uma vez sua resiliência. Durante a sua recuperação inicial, Kirian esteve fora do futebol por 11 meses, retornando em abril de 2023. Seu retorno foi uma força significativa para o Las Palmas, pois ele ajudou a equipe a ascender para a primeira divisão do futebol espanhol, a LaLiga.

O impacto da doença na carreira de Rodríguez

Rodríguez revelou seu diagnóstico inicial do linfoma de Hodgkin na temporada 2022/23. Esta doença ataca o sistema linfático, uma parte vital do sistema imunológico, responsável por combater infecções e doenças. Durante sua batalha inicial, sua ausência dos campos foi bem sentida, mas seu retorno marcou um ponto de virada tanto em sua carreira quanto para o Las Palmas.

Sua atuação após o retorno foi crucial para a equipe, que subiu para LaLiga, a principal competição de clubes na Espanha. Kirian se mostrou uma peça fundamental, ajudando o time a somar pontos importantes e estabelecer um lugar seguro na tabela de classificação.

Como está o Las Palmas na temporada atual?

Atualmente, sem Rodríguez em campo, o Las Palmas enfrenta desafios na LaLiga. Com 22 rodadas disputadas, a equipe encontra-se na 15ª colocação, acumulando 23 pontos. A ausência do capitão se faz sentir, porém, a determinação expressa por Kirian em ajudar o time a evitar o rebaixamento ressoa entre seus companheiros. Ele declarou estar “100% convencido” de que o Las Palmas conseguirá manter-se na primeira divisão.

Para o Las Palmas, a força e o espírito de liderança de Rodríguez são inestimáveis, especialmente em momentos desafiadores. Seus esforços, dentro e fora de campo, inspiram tanto seus colegas quanto os torcedores do clube.

O futuro de Kirian Rodríguez e sua luta contra o câncer

Enfrentar uma recaída do linfoma de Hodgkin é sem dúvida um desafio significativo para Kirian Rodríguez. No entanto, sua atitude positiva e determinação são exemplos de coragem e resiliência no esporte. O apoio de sua equipe, torcida e comunidade do futebol será crucial nesta nova fase de tratamento.

O retorno ao futebol, uma vez que sua saúde esteja restabelecida, não é apenas uma possibilidade, mas uma meta para Rodríguez. Sua história é um lembrete de que o esporte pode ser uma poderosa fonte de motivação e superação, oferecendo esperança a todos que enfrentam dificuldades semelhantes.