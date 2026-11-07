O Cagliari encerrou sua sequência negativa no Campeonato Italiano ao vencer o Frosinone por 1 a 0, na manhã deste sábado, 7, na Unipol Domus. Em partida válida pela 11ª rodada, os donos da casa suportaram um grande volume ofensivo do adversário e garantiram os três pontos graças ao gol de Michel Adopo e à atuação do goleiro Caprile, que terminou o jogo com nove defesas. O resultado coloca fim a uma série de quatro derrotas consecutivas do time mandante na competição.

Eficiência e vantagem no placar

O confronto começou com o Frosinone, comandado pelo técnico Alvini em um 4-2-3-1, buscando impor seu ritmo e mantendo a maior parte da posse de bola. No entanto, o Cagliari, armado no 4-3-3 por Pisacane, foi mais eficiente em sua principal oportunidade. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Paul Mendy deu a assistência para Michel Adopo balançar as redes e colocar os donos da casa em vantagem antes do intervalo.

Volume visitante e paredão mandante

O cenário estatístico da partida evidenciou a dinâmica do jogo. O Frosinone terminou o duelo com 64% de posse de bola e expressivas 29 finalizações totais, sendo nove delas na direção do gol, além de cobrar 13 escanteios. Do outro lado, o Cagliari finalizou 14 vezes (quatro no alvo), mas viu seu goleiro trabalhar intensamente para segurar o resultado. Caprile foi exigido e realizou nove defesas para manter a meta intacta. A etapa final foi marcada por substituições de ambos os lados e cartões amarelos, com três advertências para cada equipe no total do jogo, mas o placar não foi alterado.

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Com o resultado, o Cagliari chega a 16 pontos e ocupa a 8ª colocação na tabela, subindo em relação aos 13 pontos que tinha antes do apito inicial. Já o Frosinone, que vinha de uma sequência positiva, permanece com 20 pontos, na 6ª posição. O Cagliari volta a campo no sábado, 21 de novembro, contra o Como, fora de casa. O Frosinone joga no domingo, 22 de novembro, como visitante diante do Milan.