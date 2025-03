Bundesliga: Bayern de Munique e St. Pauli duelam na Allianz Arena; veja onde assistir

O Bayern de Munique enfrenta o St. Pauli pela 27ª rodada da Bundesliga, em um confronto que promete agitar a Allianz Arena, em Munique. A partida está marcada para o dia 29 de março de 2025, às 11h30 (horário de Brasília). Este jogo é crucial para o Bayern, que busca consolidar sua liderança no campeonato.

O St. Pauli, por outro lado, enfrenta o desafio de jogar fora de casa contra um dos times mais fortes da Alemanha. Com apenas uma vitória nos últimos oito jogos, a equipe está próxima da zona de rebaixamento e precisa urgentemente de pontos para evitar a queda para a segunda divisão.

Torcida do St. Pauli – Fonte: Instagram/@fcstpauli

Como assistir ao jogo Bayern de Munique x St. Pauli?

Os torcedores poderão acompanhar a partida por diversas plataformas. O jogo será transmitido ao vivo na TV fechada pelos canais Nosso Futebol e SporTV. Além disso, será possível assistir online através do YouTube, pelo canal CazéTV, e via streaming no OneFootball.

Quais são as prováveis escalações?

As escalações dos times para este confronto são aguardadas com expectativa. O Bayern de Munique, sob o comando do técnico Vincent Kompany, deve entrar em campo com a seguinte formação:

Goleiro: Peretz

Defensores: Stanisic , Upamecano , Eric Dier , Raphael Guerreiro

, , , Meio-campistas: Goretzka , Kimmich

, Atacantes: Olise, Jamal Musiala, Sane, Harry Kane

O St. Pauli, treinado por Joseph Montemurro, deve alinhar com:

Goleiro: Vasilj

Defensores: Wahl , Nemeth , Siebe Heyden

, , Meio-campistas: Irvine , Smith , Philipp Treu , Saliakas

, , , Atacantes: Sinani, Elias Saad, Weisshaupt

Qual a situação atual dos times na Bundesliga?

O Bayern de Munique lidera a Bundesliga com uma vantagem de cinco pontos sobre o Bayer Leverkusen, mesmo tendo um jogo a menos. A equipe busca manter essa liderança e conquistar mais um título do campeonato alemão. O St. Pauli, por sua vez, está na 15ª posição, lutando para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe precisa de uma recuperação rápida para garantir sua permanência na primeira divisão.

Este confronto promete ser emocionante, com o Bayern tentando se firmar no topo e o St. Pauli lutando pela sobrevivência na elite do futebol alemão. Os torcedores podem esperar um jogo cheio de ação e momentos decisivos.

