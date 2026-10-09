O que parecia mais uma vitória protocolar transformou-se em um balde de água fria para a torcida no Signal Iduna Park. Nesta sexta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund dominou o Werder Bremen, abriu 2 a 0 na reta final da partida, mas cedeu o empate por 2 a 2 nos acréscimos. Com o resultado, o time comandado por Niko Kovac perde o aproveitamento de 100% na competição, mas segue na liderança com 13 pontos. O Werder Bremen, por sua vez, chega aos oito pontos e ocupa a quarta colocação na tabela.

Domínio aurinegro e a resistência de Hein

A postura tática do Borussia Dortmund ficou clara desde o apito inicial: controle absoluto da posse de bola, que chegou a 73% no total da partida, e presença constante no campo ofensivo. No entanto, a equipe esbarrou em um Werder Bremen fechado, que apostava em linhas baixas e transições rápidas. Quando o sistema defensivo visitante falhava, o goleiro K. Hein aparecia para salvar. Ainda no primeiro tempo, o arqueiro fez uma grande defesa em finalização de Beier. Na segunda etapa, Hein continuou frustrando os donos da casa, parando chutes perigosos de Schlotterbeck e Nwaneri.

Alívio tardio no Signal Iduna Park

A insistência do Dortmund, que somou 21 finalizações contra apenas seis do adversário, finalmente deu resultado aos 35 minutos da etapa final. Guirassy avançou pela direita e cruzou rasteiro; Fábio Silva furou, mas a bola sobrou limpa para Daniel Svensson abrir o placar. O gol destravou o jogo e, cinco minutos depois, a vitória parecia selada. Beier cobrou escanteio da esquerda e Nico Schlotterbeck subiu no segundo andar para testar no cantinho, marcando seu primeiro gol no campeonato e ampliando para 2 a 0.

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Reação fulminante e castigo nos acréscimos

O cenário de festa aurinegra desmoronou em um intervalo de quatro minutos. Aos 43, Ludovit Reis carregou a bola pelo meio, arriscou um chute forte e rasante de fora da área, que beijou a trave antes de entrar, recolocando o Werder Bremen na partida. O golpe de misericórdia veio aos 47 minutos. Em cobrança de falta da meia direita, Marco Grüll levantou na área e Niclas Füllkrug, sem marcação, desviou de cabeça para vencer o goleiro Kobel, aplicando a famosa “lei do ex” e decretando o empate heroico para os visitantes em um jogo que terminou sem nenhum cartão aplicado para ambos os lados.

O Borussia Dortmund volta a campo na próxima quarta-feira (14/10) para enfrentar o Bodo/Glimt, pela UEFA Champions League, antes de visitar o Union Berlin no sábado (17/10) pelo Alemão. Já o Werder Bremen terá pela frente o Paderborn, também no sábado, atuando em seus domínios pela competição nacional.