A seleção das Ilhas Faroé conquistou sua primeira vitória na Nations League ao superar a Moldávia por 1 a 0 nesta segunda-feira, 16. Em partida disputada no estádio Torsvollur, em Torshavn, nas Ilhas Faroé, a equipe faroesa foi mais perigosa no ataque e garantiu o triunfo com um gol na primeira etapa, somando pontos importantes no Grupo C da Liga C.

Eficiência no ataque e gol decisivo

Mesmo com menor posse de bola (43% contra 57%), as Ilhas Faroé, comandadas pelo técnico Klakstein em um esquema 3-4-3, mostraram mais ímpeto ofensivo. A equipe finalizou 17 vezes ao longo do jogo, contra 10 da Moldávia. A superioridade nas investidas foi recompensada aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Áki Samuelsen balançou as redes e abriu o placar. A Moldávia, armada no 5-3-2 pelo técnico Popescu, tentou responder e teve Nikita Motpan advertido com cartão amarelo aos 28 minutos, mas esbarrou na defesa adversária e foi para o intervalo em desvantagem, promovendo três substituições de uma só vez antes do início da etapa final.

Vantagem mantida e situação na tabela

No segundo tempo, a Moldávia buscou o empate, mas o goleiro faroês Lamhauge teve uma atuação segura, terminando a partida com quatro defesas, mesmo número registrado pelo goleiro moldavo Kozhukhar. O autor do gol, Áki Samuelsen, recebeu cartão amarelo aos 73 minutos e foi substituído na reta final da partida. A equipe visitante ainda teve Victor Stina advertido com amarelo aos 86 minutos, e o placar seguiu sem novas alterações até o apito final.

Com o resultado, as Ilhas Faroé chegam a oito pontos em seis jogos, mantendo uma invencibilidade na competição após cinco empates nas rodadas anteriores. Já a Moldávia, que iniciou a rodada na segunda colocação, permanece com sete pontos, somando agora duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco compromissos pelo torneio.