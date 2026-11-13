A Eslováquia empatou por 2 a 2 com as Ilhas Faroé nesta sexta-feira, 13, na Kosicka futbalova arena, em Kosice, pela quinta rodada da UEFA Nations League. Apesar de dominar a posse de bola, a seleção da casa viu os visitantes virarem o placar, mas conseguiu buscar a igualdade na etapa final. Com o resultado, os eslovacos chegam a 11 pontos no Grupo C da Liga C, enquanto os faroenses mantêm uma curiosa marca de cinco empates em cinco jogos na competição.

Vantagem eslovaca e empate de pênalti

A Eslováquia, comandada pelo técnico Weiss em um 4-3-3, impôs seu ritmo desde o início, terminando o jogo com 73% de posse de bola e 613 passes trocados contra 224 do adversário. A superioridade estatística se transformou em gol aos 17 minutos, quando Erik Prekop balançou as redes após assistência de Dávid Hancko. No entanto, as Ilhas Faroé reagiram. Aos 28 minutos, o VAR confirmou um pênalti a favor dos visitantes. Viljormur Davidsen foi para a cobrança aos 30 minutos e converteu, levando o 1 a 1 para o intervalo.

Virada visitante e reação dos donos da casa

Logo na volta para o segundo tempo, aos dois minutos, as Ilhas Faroé surpreenderam e viraram a partida com Áki Samuelsen, que marcou após passe de Petur Knudsen. Atrás no placar, a Eslováquia, que finalizou 16 vezes na partida contra 10 do adversário, buscou a igualdade. O gol saiu aos 29 minutos, quando Lukáš Haraslín anotou e decretou o 2 a 2 definitivo. O segundo tempo ainda foi marcado por cinco cartões amarelos, sendo dois para os mandantes (Martin Valjent e Dominik Greif) e três para os visitantes (Petur Knudsen, Jóannes Danielsen e Andrias Edmundsson).

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Situação na tabela e próximos jogos

O empate mantém a Eslováquia invicta na Nations League, agora com 11 pontos, vindo de uma sequência de três vitórias e dois empates. Já as Ilhas Faroé, que entraram na rodada na terceira posição com quatro pontos, chegam a cinco pontos, fruto de cinco empates consecutivos no torneio. As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira, 16. A Eslováquia enfrenta o Cazaquistão, enquanto as Ilhas Faroé encaram a Moldávia, ambos os confrontos válidos pela Nations League.