Nesta sexta-feira (02), as seleções de Ilhas Faroé e Eslováquia empataram em 1 a 1, em partida válida pela terceira rodada da Liga C (Grupo C) da UEFA Nations League 2026/27. Os visitantes saíram na frente no primeiro tempo com um gol contra de Gunnar Vatnhamar, mas os donos da casa buscaram a igualdade na etapa final graças a Adrian Justinussen, que havia saído do banco de reservas minutos antes.

Gol contra e controle da posse

O confronto começou com a Eslováquia, comandada pelo técnico V. Weiss em um 4-3-3, ditando o ritmo com a bola. Os visitantes terminaram o jogo com 65% de posse e trocaram 529 passes contra apenas 282 dos mandantes. A superioridade no controle territorial rendeu 10 escanteios a favor dos eslovacos, contra apenas dois de Ilhas Faroé. O placar foi inaugurado aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Gunnar Vatnhamar acabou marcando contra o próprio patrimônio, colocando a Eslováquia em vantagem antes do intervalo.

Substituição decisiva e igualdade nas finalizações

Apesar de ter menos a bola, a equipe de Ilhas Faroé, armada no 5-4-1 pelo técnico E. Klakstein, não se intimidou e conseguiu igualar o número total de finalizações da partida (15 a 15), sendo até mais perigosa no alvo: foram seis chutes na direção do gol contra quatro dos visitantes, exigindo cinco defesas do goleiro eslovaco. Aos 55 minutos, o treinador mandante promoveu a entrada de Adrian Justinussen na vaga de Petur Knudsen. A alteração surtiu efeito. Aos 66 minutos, Justinussen balançou as redes e decretou o empate por 1 a 1. O jogo seguiu disputado, com os donos da casa cometendo mais faltas (12 a 7) e recebendo três cartões amarelos, mas o placar não foi mais alterado.

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Situação no grupo e próximos jogos

Com o resultado, a Eslováquia, que vinha de duas vitórias e liderava a chave, perde os 100% de aproveitamento, mas chega a sete pontos em três jogos. Já Ilhas Faroé, que somava dois empates nas rodadas anteriores, mantém a sequência de igualdades e alcança os três pontos. As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira (06/10) pela Nations League: Ilhas Faroé visita o Cazaquistão, enquanto a Eslováquia joga fora de casa contra a Moldávia.