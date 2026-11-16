O confronto entre Cazaquistão e Eslováquia, disputado nesta segunda-feira na Astana Arena, em Astana, no Cazaquistão, terminou com emoção até o último minuto. Em duelo válido pela sexta rodada da Nations League, os cazaques ficaram à frente do placar por duas vezes, mas os eslovacos buscaram o empate por 2 a 2 nos acréscimos da etapa final.
Eficiência cazaque contra o controle eslovaco
A partida foi marcada por um claro contraste de propostas. A Eslováquia, comandada pelo técnico Weiss, controlou a posse de bola (65% contra 35%), mas o Cazaquistão foi ligeiramente superior no volume ofensivo, registrando 17 finalizações totais contra 16 do adversário. A eficiência cazaque apareceu aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Galymzhan Kenzhebek deu a assistência para Islam Chesnokov abrir o placar.
Reação, nova desvantagem e intervenção do VAR
No segundo tempo, a Eslováquia conseguiu igualar o marcador aos 11 minutos, com gol de Róbert Boženík após passe de Dávid Krčík. No entanto, o Cazaquistão voltou a liderar aos 20 minutos. Novamente com passe decisivo de Galymzhan Kenzhebek, Yan Vorogovskiy balançou as redes para fazer 2 a 1. A equipe eslovaca tentou responder e chegou a ter um gol anulado pelo VAR aos 33 minutos, mantendo a tensão na reta final do jogo.
Substituto decisivo e cenário no Grupo C
A insistência da Eslováquia foi recompensada nos acréscimos. Adrian Kapralik, que havia entrado em campo aos 41 minutos na vaga de Tobias Paliscak, marcou o gol de empate aos 50 minutos, definindo o 2 a 2. O goleiro cazaque Pokatilov terminou o jogo com duas defesas, enquanto Rodák, da Eslováquia, fez três.
Com o resultado, a Eslováquia, que já era a primeira colocada da Liga C – Grupo C, chega a 12 pontos e mantém sua invencibilidade na competição (duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos). Já o Cazaquistão, que entrou na rodada na quarta posição, soma agora 3 pontos e segue sem vencer no torneio, acumulando dois empates e três derrotas em sua sequência recente.