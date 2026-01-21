A fase de liga da UEFA Europa League 2025/26 entra em sua reta final com um confronto decisivo nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. O Bologna recebe o Celtic no estádio Renato Dall’Ara, na Itália, em partida válida pela sétima rodada. A bola rola às 14h45 (horário de Brasília).

Cenário do confronto

O duelo coloca frente a frente duas equipes com realidades distintas na tabela de classificação. Enquanto os italianos buscam confirmar matematicamente sua presença na próxima fase, os escoceses vivem um drama para evitar a eliminação precoce. A partida é tratada como uma final, especialmente para os visitantes, que precisam pontuar fora de casa para se manterem vivos na competição continental.

Bologna busca consolidação

O time da casa entra em campo em uma posição confortável, mas ciente da importância de somar pontos diante de sua torcida. Ocupando a 13ª colocação com 11 pontos, o Bologna faz uma campanha consistente, acumulando três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Estando dentro da zona de classificação para os playoffs (que abrange do 9º ao 24º lugar), uma vitória pode não apenas garantir a vaga, mas também melhorar o posicionamento da equipe para o chaveamento do mata-mata, coroando uma temporada europeia sólida.

Celtic joga pela sobrevivência

A situação do Celtic é de alerta máximo. O gigante escocês ocupa atualmente a 24ª posição — exatamente o limite da zona de classificação — com 7 pontos. A campanha irregular, com duas vitórias, um empate e três derrotas, deixou a equipe sem margem para erros.

Um revés na Itália pode empurrar o clube para fora da zona de classificação, dependendo de outros resultados da rodada. Por isso, a imprensa e a torcida tratam o jogo como uma batalha pela sobrevivência, onde a pressão por um resultado positivo é imensa.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar todas as emoções da partida através da CazéTV. A transmissão estará disponível gratuitamente no YouTube, além das plataformas Amazon Prime Video e Samsung TV Plus. Internacionalmente, o jogo terá cobertura pela TNT Sports 2 (Reino Unido), Paramount+ (EUA) e DAZN (Canadá).