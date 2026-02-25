A fase de mata-mata da UEFA Europa League tem decisão nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. O Bologna recebe o Brann Bergen no Estádio Renato Dall’Ara, às 17h00 (horário de Brasília), pelo jogo de volta dos play-offs que valem vaga nas oitavas de final. Após vencer a primeira partida na Noruega por 1 a 0, o time italiano joga pelo empate para avançar na competição.
Bologna defende vantagem em casa
A equipe comandada por Vincenzo Italiano chega ao confronto em situação confortável, mas prega cautela. O triunfo fora de casa deu ao Bologna a tranquilidade de administrar o resultado diante de sua torcida, mas o objetivo é confirmar a classificação com uma atuação sólida. O clube, que terminou a fase de liga na 10ª colocação, vive um bom momento e busca retornar às oitavas de final de um torneio continental, feito que não ocorre há quase três décadas. A expectativa é de um time maduro, controlando a posse de bola e evitando riscos desnecessários.
Brann tenta superar falta de ritmo
Do outro lado, o Brann Bergen enfrenta um cenário adverso. Além da necessidade de reverter o placar agregado fora de casa, o time noruegues lida com a falta de ritmo de jogo, uma vez que seu campeonato nacional está em pausa (hiato de inverno). O técnico Freyr Alexandersson, contratado no início de 2025, tenta organizar a equipe para atuar de forma reativa, explorando contra-ataques para surpreender os italianos. Classificado na 24ª posição na fase anterior, o Brann entra como “franco-atirador”, sabendo que uma vitória simples pode levar a decisão para a prorrogação ou pênaltis.
Onde assistir ao jogo
Os torcedores poderão acompanhar a partida decisiva através de múltiplas plataformas. O confronto terá transmissão ao vivo pela CazéTV (streaming gratuito no YouTube) e também na TV aberta pelo Grupo Bandeirantes, detentores dos direitos da competição para a temporada.