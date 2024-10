Bola de Ouro rebate Real Madrid: ‘Quis mudar a regra’

O Real Madrid se tornou um dos assuntos centrais na cerimônia da Bola de Ouro, na última segunda-feira, 28. Ao descobrir que Vinicius Júnior não ganharia o prêmio de melhor jogador do mundo, o clube decidiu não comparecer ao evento como forma de protesto.

Em resposta, o editor-chefe da revista, Vincent Garcia, abordou o descontentamento do clube. Além disso, falou sobre os motivos que tiraram a honraria do atacante brasileiro.

Garcia explicou que Vinicius possivelmente foi prejudicado pela presença de outros jogadores do Real Madrid, como Bellingham e Carvajal, no top 5. Esse fator pode ter tirado alguns pontos do camisa 7 devido à divisão de votos entre os candidatos.

O organizador ainda revelou que o time espanhol exerceu uma pressão para descobrir o resultado. Porém, ele acredita que seu silêncio pode ter contribuído para a frustração dos merengues.

“Fomos muito claros com eles e com todos os outros clubes. Este ano, o vencedor e o premiado não seriam notificados. Achei que todos tinham concordado, mas no último minuto, não sei porquê, quiseram mudar a regra. Quando o Real Madrid tomou a sua decisão, não tenho a certeza se não houve alguma desilusão”, disse Vincent Garcia.

Outras críticas

O jornal francês L’Équipe, que também organiza o Ballon d’Or, publicou um editorial assinado por Vincent Duluc. O texto critica a postura do Real Madrid e chamando a ausência do clube na cerimônia de “uma derrota nas urnas e uma derrota moral”.

Duluc afirmou que o time madrilenho decidiu não comparecer ao evento baseando-se em boatos sobre a derrota de Vinicius. Com isso, deixou de prestigiar outros premiados, como Carlo Ancelotti e Kylian Mbappé, vencedores do Prêmio Cruyff e Prêmio Gerd Müller, respectivamente.

No editorial, o L’Équipe foi além, dizendo que o Real Madrid “optou, sem classe, por desrespeitar o valor do esporte que consiste em honrar seus vencedores”.

Florentino Pérez, presidente do clube, ainda não se pronunciou oficialmente.