O Benfica anunciou nesta sexta-feira, 27, a suspensão de cinco sócios após identificá-los como responsáveis por ofensas racistas direcionadas a Vini Jr., atacante do Real Madrid, durante a partida da Champions League disputada no Estádio da Luz. A medida faz parte de uma ação disciplinar interna do clube português e ocorre em meio à investigação aberta pela UEFA sobre o caso envolvendo o brasileiro e o jogador argentino Prestianni.

De acordo com o clube, os sócios foram identificados por meio de imagens e relatos de associados, e terão seus vínculos com o clube temporariamente suspensos enquanto o processo disciplinar interno é concluído. A direção do Benfica também informou que está colaborando com as autoridades competentes e com a UEFA para responsabilizar os envolvidos, reforçando que não tolera condutas discriminatórias de qualquer natureza.

O episódio racista ocorreu durante o jogo de oitavas de final da Champions League, quando Vini Jr. denunciou ter sido alvo de insultos raciais no Estádio da Luz pelo jogador Prestianni. A situação deixou o cenário ainda mais hostil e alguns torcedores passaram a ter atitudes ofensivas também.

A denúncia gerou imediata mobilização de entidades esportivas, clubes e torcedores ao redor do mundo em apoio ao jogador e em repúdio aos ataques.

A suspensão anunciada pelo Benfica faz parte de um esforço para demonstrar que condutas discriminatórias não serão aceitas ou normalizadas dentro da estrutura do clube. Em comunicado oficial, o time sublinhou que políticas rígidas de combate ao racismo estão em vigor e que medidas adicionais poderão ser tomadas conforme o progresso das investigações.

Além das sanções internas, a UEFA segue com sua apuração sobre o caso, que pode resultar em punições adicionais a torcedores, ao jogador ou até à instituição, dependendo das conclusões dos órgãos responsáveis.