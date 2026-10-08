O meio-campista Jude Bellingham destacou o papel de liderança e o desempenho de Harry Kane após a vitória da seleção inglesa por 3 a 0 sobre a República Tcheca, pela Liga das Nações, em Wembley. Com o resultado e os dois gols anotados no confronto, Kane alcançou a marca de 125 jogos pela equipe nacional, igualando o recorde histórico de Peter Shilton.

Liderança e reconhecimento entre companheiros

Logo após a partida, Bellingham valorizou o impacto do capitão tanto dentro de campo quanto no vestiário da equipe. “Não há muito mais que você possa dizer que já não tenha sido dito. Da minha perspectiva, antes de tudo, ele é um ser humano inacreditável, como capitão e como homem.”, afirmou o meia do Real Madrid.

Consistência e marca histórica com a camisa inglesa

Com os dois gols no confronto, Kane chegou a 91 gols em 125 partidas pela seleção, além de 19 assistências. Para Bellingham, a fase do atacante do Bayern de Munique o coloca no topo da história da seleção inglesa.

“Ele é o melhor jogador da Inglaterra a vestir a camisa e é uma honra jogar com ele. Ele é praticamente sem igual. Ele está marcando gols por diversão, ele volta para buscar o jogo e faz desarmes. Ele só está melhorando.”, declarou.