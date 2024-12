Bayern x Leipzig: horário, escalações e onde assistir

A Bundesliga continua eletrizante, e nesta sexta-feira, o embate entre Bayern de Munique e RB Leipzig promete agitar o campeonato. O Bayern, atual líder, jogará na Allianz Arena tentando se recuperar de uma derrota recente, enquanto o RB Leipzig busca uma vitória que pode levá-los à vice-liderança.

Com 33 pontos acumulados, o Bayern de Munique demonstra ser uma das equipes mais sólidas da competição, tendo conquistado dez vitórias até agora. O RB Leipzig, por sua vez, está em quarto lugar e busca encurtar a distância para o topo. O duelo será realizado na Allianz Arena, em Munique, um dos estádios mais lendários do futebol mundial.

Como Assistir ao Confronto Bayern de Munique x RB Leipzig?

Este jogo promete atrair a atenção de fãs ao redor do mundo, que poderão assistir à transmissão ao vivo por diversas plataformas. No Brasil, a partida será exibida pela CazéTV no YouTube, permitindo que os torcedores acompanhem os lances a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Em outros países, a transmissão também está garantida. Na Argentina, a cobertura será feita pela ESPN2 e Disney+, enquanto no Canadá será a DAZN que exibirá o jogo. Nos Estados Unidos, os fãs podem sintonizar na ESPN+ ou na fuboTV, a partir das 14h30 (EST). Este alcance global ilustra a crescente popularidade da Bundesliga.

Histórico de Encontros Entre Bayern de Munique e RB Leipzig

Bayern de Munique e RB Leipzig já se enfrentaram vinte vezes, com um histórico marcado por confrontos intensos. O Bayern venceu dez dessas partidas, enquanto o Leipzig triunfou em três ocasiões e sete duelos terminaram empatados. No último encontro, na temporada passada, o Bayern venceu por 2 a 1.

Nos últimos cinco jogos entre as duas equipes, a disputa tem sido acirrada, com o Bayern vencendo apenas uma vez e o Leipzig vencendo duas. A expectativa é de um confronto equilibrado e emocionante tendo em vista as atuações recentes dos times.

Desfalques e Expectativas para o Confronto

Para este embate, o Bayern terá que lidar com a ausência de jogadores cruciais devido a lesões, como Manuel Neuer e Serge Gnabry. Além disso, Kingsley Coman é dúvida, o que pode dificultar as escolhas do técnico Vincent Kompany para a escalação ideal.

Peretz; Guerreiro, Dier, Min-Jae e Davies; Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala e Sané; Kane.

O RB Leipzig, por outro lado, chega praticamente completo, sem desfalques significativos, o que pode ser um trunfo ao enfrentar o Bayern em Munique. No entanto, o histórico de sucesso do Bayern na Allianz Arena sugere que o Leipzig precisará de uma performance excepcional para obter um bom resultado.

Gulacsi; Seiwald, Orban e Geertruida; Henrichs, Kampl, Schlager e Nusa; Baumgartner, Sesko e Openda

O confronto entre Bayern de Munique e RB Leipzig prepara o cenário para um emocionante espetáculo de futebol, com muitos fatores em jogo e a promessa de uma partida de qualidade para os fãs da Bundesliga ao redor do planeta.