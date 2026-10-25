O Bayern de Munique reassumiu a liderança do Campeonato Alemão neste domingo (25). Jogando no estádio Europa-Park, a equipe bávara venceu o Freiburg por 3 a 1, em duelo válido pela 7ª rodada da competição. Após construir uma vantagem confortável no primeiro tempo, os visitantes sofreram pressão na etapa final, mas contaram com o brilho de Michael Olise — autor de um gol e uma assistência — para selar o placar nos acréscimos e garantir o topo da tabela.

Vantagem construída cedo

Mesmo sem o técnico Vicent Kompany no banco de reservas e lidando com desfalques importantes, o Bayern tomou o controle da posse de bola (56% no total da partida) desde os minutos iniciais. A superioridade se transformou em gol aos 16 minutos. Olise encontrou Dayot Upamecano livre pela direita; o zagueiro avançou até a área e tocou na saída do goleiro Backhaus para abrir o placar. O Freiburg tentou responder em finalizações de Beste e Suzuki, mas esbarrou na marcação visitante. Antes do intervalo, aos 42 minutos, o Bayern ampliou. Nathaniel Brown recebeu pela esquerda e serviu Serge Gnabry dentro da área. O atacante finalizou entre as pernas do goleiro, levando o 2 a 0 para o vestiário.

Pressão mandante e alívio no fim

No segundo tempo, o cenário mudou. O Freiburg, buscando evitar sua terceira derrota consecutiva na temporada, foi ao ataque e exigiu trabalho do goleiro Urbig, que terminou o jogo com cinco defesas. As entradas de Igor Matanović e Vincenzo Grifo deram novo fôlego aos donos da casa. Aos 37 minutos, a pressão surtiu efeito: Makengo avançou pela esquerda, cruzou rasteiro e Tom Bischof acabou marcando contra o próprio patrimônio, descontando para o Freiburg. Os minutos finais foram de tensão. Urbig precisou fazer grandes defesas em cabeçadas de Matanović e Ginter para evitar o empate. Quando o Freiburg se lançou de vez ao ataque, o Bayern encontrou o golpe de misericórdia. Aos 50 minutos, o goleiro Backhaus saiu da área e perdeu a bola para Michael Olise. De longe e com o gol aberto, o francês bateu certeiro para fechar a conta em 3 a 1.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Bayern de Munique chega a 17 pontos, assumindo a 1ª colocação do Campeonato Alemão e mantendo sua invencibilidade no torneio (contando este, são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos). O Freiburg, por sua vez, estaciona nos 13 pontos, mas segue na 3ª posição, amargando sua segunda derrota seguida na liga. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (31), pela 8ª rodada da Bundesliga. O Freiburg visita o Augsburg, enquanto o Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund em um confronto direto pela liderança.