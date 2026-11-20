O Bayern de Munique tropeçou em casa nesta sexta-feira ao empatar por 1 a 1 com o Colônia, na Allianz Arena, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Alemão. Pior ainda, o atacante Harry Kane e o meia-atacante Michael Olise tiveram que sair no decorrer do jogo por causa de problemas físicos.
Apesar de dominar amplamente a posse de bola, a equipe bávara sofreu com a falta de pontaria e viu os visitantes levarem perigo nos contra-ataques. Com o resultado, o Bayern chega a 22 pontos e segue na liderança da competição, mas o Borussia Dortmund pode superá-lo neste sábado, 21, quando enfrenta o Borussia Mönchengladbach. O Colônia subiu para a 14ª colocação.
O confronto começou com os donos da casa trocando passes e buscando espaços. Logo aos cinco minutos, Kimmich levantou na área, Kane desviou e a bola explodiu na trave direita. No entanto, quem abriu o placar foi o Colônia. Aos 12, em rápido contra-ataque puxado por Linton Maina, Said El Mala ajeitou de letra e Mikey Moore driblou o goleiro Jonas Urbig para empurrar para o fundo das redes. A situação do Bayern se complicou aos 20 minutos, quando o artilheiro Kane precisou de atendimento médico e foi substituído pelo meia Tom Bischof.
Mesmo em desvantagem e sem sua principal referência ofensiva, o Bayern manteve o controle territorial, terminando o jogo com 72% de posse de bola. Aos 37 minutos, a insistência deu resultado: Nathaniel Brown recebeu na entrada da área, balançou na frente da marcação e chutou rasteiro no canto esquerdo para deixar tudo igual. Apesar do volume de jogo e das 17 finalizações totais na partida, a equipe de Munique acertou o alvo apenas uma vez — justamente no lance do gol.
Na etapa final, o técnico Vincent Kompany, de volta ao banco de reservas após se recuperar de uma meningite, promoveu o retorno de Jamal Musiala, após dois meses lesionado. O Bayern seguiu pressionando, mas esbarrou em seus próprios erros. Aos 37 minutos do segundo tempo, o Colônia teve a chance de ouro. Josip Stanisic errou a saída de bola, Jan Thielmann escapou e rolou para Said El Mala, que, sozinho e na saída de Urbig, mandou à direita do gol.
O Bayern volta a campo na próxima quarta-feira, 25, contra o Lille, pela Liga dos Campeões. O Colônia joga no outro sábado, 28, contra o Elversberg pelo Campeonato Alemão.