O técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 20, no centro de treinamento de Formello. Na véspera do confronto diante do Lecce, válido pela 12ª rodada da Serie A, o comandante atualizou a condição médica de atletas importantes e tratou de temas extracampo com bom humor.

Ao projetar o confronto com o Lecce, o comandante pediu concentração total. Gattuso chamou a atenção para o perigo do adversário nas cobranças de bola parada e cobrou intensidade desde os primeiros minutos. Ao ser questionado sobre o risco de que os jogadores passem a madrugada jogando o novo GTA 6, lançado esta semana, ele mandou um aviso.

“Eu nem sabia que esse jogo tinha sido lançado. Não estou preocupado com isso e jamais ousaria perguntar a um jogador se ele já jogou. Amanhã de manhã, às 9h, tomaremos café da manhã e ficarei de olho para ver se alguém ficou acordado até tarde”, disse.

Davide Frattesi treinou normalmente com o grupo ao longo da semana e está à disposição da comissão técnica, sem restrições. Já Mattia Zaccagni cumpre rotina de transição no gramado, ainda sob cuidados devido a um edema recente.

Em recuperação mais cautelosa, o lateral Nuno Tavares deu início a trabalhos na piscina e segue como desfalque confirmado para o compromisso do fim de semana na competição italiana.