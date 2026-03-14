O Bayer Leverkusen recebe o Bayern de Munique neste sábado , 14, às 11h30 (de Brasília), na BayArena. O confronto é válido pela 26ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26. A partida coloca frente a frente o líder isolado da competição e um anfitrião que precisa dos três pontos para se manter vivo na briga por vagas nas competições europeias.

Expectativas para o confronto

Para o Bayern de Munique, o jogo representa mais um passo na consolidação de uma temporada dominante sob o comando de Vincent Kompany. O treinador belga tem sido elogiado pela imprensa e por figuras históricas do clube devido ao futebol ofensivo e à união do elenco. Já o Bayer Leverkusen vive um momento de instabilidade. Apesar da campanha de recuperação na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, o futuro do técnico Kasper Hjulmand — que assumiu o cargo em setembro de 2025 — tem sido questionado. Uma vitória em casa contra o líder é vista como fundamental para dar tranquilidade ao time na reta final da temporada.

O desafio do Leverkusen em casa

Atualmente, o Leverkusen ocupa a 6ª colocação na tabela da Bundesliga, somando 44 pontos em uma campanha de 13 vitórias, cinco empates e sete derrotas. A equipe, no entanto, atravessa um jejum recente de bons resultados. Nas últimas cinco partidas, os donos da casa registraram apenas um triunfo, acumulando três empates e um revés. Superar o poderoso líder diante de sua torcida seria o combustível ideal para uma arrancada decisiva.

A máquina bávara de Kompany

Do outro lado, o cenário é de amplo domínio. O Bayern de Munique lidera a competição com folga, ostentando 66 pontos. A campanha quase impecável conta com 21 vitórias, três empates e apenas uma derrota. A forma recente dos bávaros impõe respeito a qualquer adversário: são cinco vitórias consecutivas nos últimos cinco compromissos, consolidando o time de Munique como o grande favorito a levantar a taça nacional mais uma vez.

Onde assistir e o que está em jogo

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo na TV fechada pelo SporTV, além das transmissões via streaming na CazéTV (YouTube, Twitch e Prime Video), Canal GOAT (YouTube) e no aplicativo OneFootball.