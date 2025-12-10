Nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, o Basel recebe o Aston Villa no St. Jakob Park, na Suíça, em confronto decisivo válido pela 6ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League. A bola rola às 17h (de Brasília), colocando frente a frente equipes com ambições distintas: enquanto os ingleses brigam pelas primeiras posições, os suíços lutam para não sair da zona de classificação aos playoffs.

Situações opostas na tabela

O embate na Basileia é crucial para o futuro de ambos os clubes no torneio. O Basel vive uma situação delicada: ocupando a 24ª colocação com 6 pontos, o time está exatamente no limite da zona de repescagem. Com uma campanha irregular de duas vitórias e três derrotas, qualquer tropeço em casa pode custar a eliminação precoce. O trunfo suíço é o retrospecto como mandante, onde costuma ser um adversário difícil de ser batido em competições europeias.

Do outro lado, o Aston Villa chega embalado e com a confiança em alta. O clube inglês ocupa a 3ª posição na tabela geral, somando 12 pontos, fruto de quatro vitórias e apenas uma derrota. O objetivo da equipe comandada por Unai Emery é claro: manter-se entre os oito primeiros para garantir vaga direta nas oitavas de final, evitando o desgaste de uma fase extra de mata-mata.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o Basel lida com ausências importantes. O atacante Bénie Traoré segue fora por lesão, assim como Kaio Eduardo. O técnico Fabio Celestini deve apostar na força de sua torcida e na liderança de Xherdan Shaqiri para buscar o resultado.

Já o Aston Villa não contará com Tyrone Mings e Ross Barkley, lesionados de longa data. O goleiro Emiliano Martínez, titular na Premier League, pode ser poupado para a entrada de Marco Bizot, enquanto Ollie Watkins disputa posição no ataque, podendo dar lugar a Donyell Malen.

Provável escalação do Basel (4-3-3): Marwin Hitz; Keigo Tsunemoto, Jonas Adjei, Flavius Daniliuc e Dominik Schmid; Leo Leroy, Silu e Fabian Frei; Xherdan Shaqiri, Albian Ajeti e Philip Otele. Técnico: Fabio Celestini.

Provável escalação do Aston Villa (4-2-3-1): Marco Bizot (Emiliano Martínez); Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres e Ian Maatsen; Boubacar Kamara e Youri Tielemans; John McGinn, Emiliano Buendía e Morgan Rogers; Ollie Watkins (Donyell Malen). Técnico: Unai Emery.

Onde assistir a Basel x Aston Villa