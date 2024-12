Barcelona x Atlético de Madrid: horário, escalações e onde assistir

Neste sábado, 21, o clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid promete agitar as emoções dos amantes do futebol. O confronto acontece pela 18ª rodada da LaLiga e será realizado no Estádio Olímpico Lluís Companys, que temporariamente abriga o time catalão.

O resultado deste jogo pode ter implicações diretas na briga pela liderança do campeonato. Enquanto o Barcelona precisa vencer para manter a liderança, enfrenta alguns desafios de elenco; já o Atlético chega embalado por vitórias consecutivas.

Onde Acompanhar o Confronto Barcelona x Atlético de Madrid?

No Brasil, os torcedores poderão assistir ao jogo ao vivo pela ESPN ou pelo serviço de streaming Disney+. A partida inicia-se às 17h, horário de Brasília, no icônico Estádio Olímpico Lluís Companys.

Retrospecto dos Confrontos

Historicamente, este será o 243º duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid, conforme dados do portal oGol, especializado em estatísticas de futebol. O Barcelona leva vantagem com 110 vitórias, enquanto o Atlético soma 75 triunfos e 57 empates. Nos encontros mais recentes, o time catalão tem prevalecido, vencendo os últimos cinco confrontos.

Desfalques e Jogadores a Observar

Comandado por Hansi Flick, o Barcelona conta com três desfalques confirmados: Lamine Yamal, ter Stegen e Bernal, além de uma dúvida quanto a Andreas Christensen. Já o Atlético de Madrid, sob a liderança de Diego Simeone, enfrenta as baixas de Borja Garcés e Thomas Lemar.

O Atlético chega animado com uma sequência de cinco vitórias, enquanto o Barcelona, embora com dificuldades, aposta no apoio de sua torcida para alcançar um bom resultado.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Eric, Iñigo Martínez e Baldé; Casadó e Pedri; Torres, Dani Olmo e Raphinha; Lewandowski.

Atlético de Madrid: Oblak, Galán, Lenglet, Giménez e Llorente; Gallagher, Rodrigo De Paul, Pablo Barrios e Giuliano Simeone; Julián Álvarez e Griezmann

Análise do Jogo

Mesmo com o Atlético de Madrid em melhor forma, o fator casa e a necessidade de assegurar a liderança na LaLiga podem ser decisivos para o Barcelona. O duelo promete ser equilibrado, com ambos os gigantes espanhóis buscando resultados que consolidem suas posições no campeonato.