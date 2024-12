Barcelona pode perder reforço de 333 milhões após decisão judicial

O Barcelona está em uma posição delicada nesta temporada, correndo o risco de perder Dani Olmo devido à negativa de um tribunal em estender seu registro além de 31 de dezembro. Olmo, contratado do RB Leipzig na última janela de transferências, havia recebido um registro provisório na LALIGA para substituir o lesionado Andreas Christensen.

A tentativa do Barcelona de obter uma extensão judicial para o registro de Olmo reflete as adversidades financeiras enfrentadas pelo clube sob as restrições da LALIGA. Embora tenham conseguido registrar Gavi em circunstâncias semelhantes anteriormente, a recente decisão judicial não foi favorável.

Impacto das Restrições Orçamentárias no Registro de Jogadores

O limite orçamentário imposto pela LALIGA ao Barcelona é um fator crucial que afeta suas operações no mercado de transferências. Com um teto de R$ 2,3 bilhões para a presente temporada, o clube precisa realizar ajustes financeiros para registrar novos jogadores. As regras permitem gastos proporcionais às receitas obtidas através de transferências ou reduções salariais.

Um recente contrato de patrocínio com a Nike não gerou receita suficiente para garantir a permanência de Olmo. As negociações estão em andamento, mas a necessidade de uma solução é urgente.

Possíveis Soluções para a Permanência de Dani Olmo

O Barcelona está analisando duas alternativas para manter Olmo após o término de seu registro provisório. A primeira envolve a pré-venda de assentos VIP no Camp Nou, que está em reforma. A segunda considera apresentar uma garantia pessoal de um membro da diretoria, estratégia usada anteriormente para registrar jogadores como Jules Koundé e os portugueses João Félix e João Cancelo.

Além de Olmo, Pau Víctor, recém-chegado do Girona, também enfrenta dificuldades semelhantes, complicando a situação do Barcelona em um mercado de transferências competitivo.

Perspectivas Futuras da Diretoria do Barcelona

O presidente Joan Laporta mantém-se confiante na extensão dos registros de Olmo e Víctor. Ele destacou que o clube está explorando diversas soluções, incluindo uma possível intervenção judicial. Apesar dos desafios, a diretoria está comprometida em encontrar maneiras de reter jogadores importantes sem custos para outras equipes.

Com o tempo se esgotando, o Barcelona está em uma corrida para assegurar os registros dos jogadores. A extensão desses contratos é vital para alcançar os objetivos esportivos e financeiros do clube nesta temporada.