Barcelona goleia Real Sociedad e lidera LaLiga

O Barcelona passou com autoridade pela Real Sociedad neste domingo, 2, e voltou à liderança de LaLiga com uma goleada por 4 a 0, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha.

A expulsão de Elustondo, aos 16 minutos de jogo, facilitou o trabalho do Barça, que marcou com Gerard Martín, Casadó, Araújo e Lewandowski. Raphinha e Lamine Yamal voltaram a brilhar com participações nos gols.

Como ficou a classificação do Campeonato Espanhol

A vitória deixou o Barcelona na liderança do Espanhol com 57 pontos, um a mais que o vice-líder Atlético de Madrid. O Real Madrid, derrotado no sábado pelo Betis em Sevilla, é o terceiro com 54 pontos.

1 – Barcelona: 57

2 – Atlético de Madri: 56

3 – Real Madrid: 54

4 – Athletic Bilbao: 48

5 – Villarreal: 44

Na próxima rodada, a 27ª, o Barcelona recebe o Osasuna, enquanto o Atlético de Madrid visita o Getafe e o Real Madrid pega o Rayo Vallecano, em casa.

Como foi Barcelona 4 x 0 Real Sociedad.

O jogo era parelho até a expulsão de Elustondo, que era o último homem e impediu a entrada na área de Lewandowski. Com um a mais, o Barça passou a mandar no jogo e abriu o placar em belo chute de Gerard Martín, completando jogando espetacular de Lamine Yamal pela direita. O segundo foi de Casadó, desviando chute de Dani Olmo.

#LaLiga 🇪🇸 Lamine Yamal foi o Destaque Sofascore de Barcelona 4-0 Real Sociedad! 🔑 6 passes decisivos (1° do jogo!)

🧠 1 grande chance criada

💪 8 duelos ganhos (1° do jogo!)

💨 5 dribles certos (1° do jogo!)

🆚 2 desarmes

👊 1 falta sofrida

💯 Nota Sofascore 8.9 pic.twitter.com/QwEVhlncMo — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 2, 2025