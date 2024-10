Barcelona atropela o Sevilla e se isola na liderança de LaLiga

O Barcelona voltou à liderança isolada da LaLiga após uma vitória expressiva contra o Sevilla, realizada no estádio Olímpico Lluís Companys. Com um placar de 5 a 1, a equipe catalã garantiu a primeira posição na tabela, proporcionando mais tranquilidade para uma semana de jogos decisivos.

A partida deste domingo trouxe à tona o poder ofensivo dos blaugranas, que começaram a construir sua vitória logo no primeiro tempo. Sob a direção de um jogo bem articulado e estratégias eficazes, o Barcelona mostrou-se formidável contra a equipe andaluz.

Com dois gols, o atacante Robert Lewandowski chegou a 12 no campeonato, isolado na liderança da tabela de artilheiros.

Como o Barcelona Construiu sua Vitória

Primeiro Gol de Lewandowski

A partida começou a favor dos anfitriões aos 21 minutos, quando Peque Fernández cometeu uma falta em Raphinha dentro da área, resultando em um pênalti. O experiente atacante Robert Lewandowski converteu a penalidade com maestria, abrindo o placar para o Barcelona.

Gol de Pedri e o Segundo de Lewandowski

A supremacia no campo continuou, e aos 28 minutos, uma jogada iniciada por Lewandowski e assistida por Yamal terminou em uma finalização certeira de Pedri. O jogador camisa 8 não desperdiçou e aumentou a vantagem da equipe. Pouco tempo depois, Lewandowski anotou seu segundo gol, desviando um chute de Raphinha e confirmando o terceiro gol no jogo.

Quais foram os destaques da partida?

A qualidade técnica do Barcelona foi evidenciada novamente no segundo tempo. Aos 36 minutos, uma assistência de Koundé permitiu que Pablo Torre marcasse, trazendo o placar para uma esmagadora goleada de 4 a 0. O retorno de Gavi aos campos, após 11 meses afastado por lesão, também foi um momento marcante, sendo celebrado com a entrega da braçadeira de capitão.

Apesar do domínio do Barcelona, o Sevilla conseguiu uma resposta aos 41 minutos, com Idumbo aproveitando um contra-ataque rápido para marcar um gol e diminuir a diferença.

Quais os próximos desafios do Barcelona e do Sevilla?

O triunfo contra o Sevilla coloca o Barcelona numa posição sólida para enfrentar desafios futuros. A equipe se prepara para um jogo difícil contra o Bayern de Munique pela Champions League em 23 de outubro, seguido pelo altamente esperado El Clásico contra o Real Madrid, no dia 26. Após esses confrontos, o Barcelona retorna a campo contra o Espanyol pelo campeonato doméstico.

Por sua vez, o Sevilla, posicionado em 13º lugar na tabela com 12 pontos, se prepara para enfrentar o Espanyol pela LaLiga em 25 de outubro, além de disputa na Copa do Rei contra o Las Rozas no final do mês.

Como ficou a classificação de LaLiga