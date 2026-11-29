O Augsburg não tomou conhecimento do Hoffenheim e aplicou uma goleada por 4 a 0 na tarde deste domingo, na PreZero Arena, em Sinsheim. Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Alemão, os visitantes resolveram o confronto ainda na primeira etapa, tirando proveito de uma expulsão precoce dos donos da casa para construir o resultado com facilidade.

A construção da vitória começou aos 12 minutos, quando Yannik Keitel balançou as redes após assistência de Fabian Rieder. A situação do Hoffenheim, que já era difícil, tornou-se crítica aos 20 minutos: Mats Rots recebeu cartão vermelho direto e deixou os mandantes com um jogador a menos. O Augsburg não perdoou e ampliou logo em seguida, aos 23, com gol do próprio Rieder.

Aos 28 minutos, a arbitragem paralisou a partida para uma revisão do VAR em um possível pênalti a favor do Hoffenheim, mas a infração não foi confirmada e o jogo seguiu. Mantendo o ímpeto ofensivo, o Augsburg chegou ao terceiro gol aos 34 minutos, com Marius Wolf. Já nos acréscimos da primeira etapa, Juma Bah aproveitou o passe de Alexis Claude-Maurice para transformar a vitória em goleada antes mesmo do intervalo.

Com a larga vantagem no placar e a superioridade numérica em campo, o Augsburg usou o segundo tempo para administrar o resultado. A equipe visitante terminou a partida com 53% de posse de bola e 19 finalizações totais, sendo oito no alvo, contra 13 arremates do Hoffenheim.

Com este resultado, o Augsburg chega a 15 pontos e ocupa a oitava colocação no Campeonato Alemão. Já o Hoffenheim estaciona nos 12 pontos, na 15ª posição, amargando sua terceira derrota nos últimos quatro compromissos pelo torneio nacional.

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O Hoffenheim volta a campo no próximo sábado, 05 contra o Freiburg, pelo Campeonato Alemão, e na quinta-feira, 10, encara o Anderlecht pela Liga Europa. O Augsburg também joga no sábado, 05, quando recebe o Colônia pela liga nacional.