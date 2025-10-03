Arsenal x West Ham: onde assistir à Premier League

Em clássico londrino, Gunners buscam a ponta da tabela contra Hammers em crise, que lutam para sair da zona de rebaixamento.

A 7ª rodada do Campeonato Inglês apresenta um clássico londrino de opostos neste sábado, 4 de outubro. O Arsenal recebe o West Ham no Emirates Stadium, em Londres, às 11h (de Brasília). Enquanto os Gunners brigam na parte de cima da tabela, os Hammers lutam desesperadamente para sair da zona de rebaixamento.

Como chegam os times

Jogando em casa, o Arsenal entra em campo como grande favorito. A equipe ocupa a 3ª posição na tabela, com 13 pontos conquistados em uma campanha de quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Um triunfo pode colocar o time de Mikel Arteta na liderança provisória, pressionando os rivais diretos. Os Gunners vivem boa fase, vindo de uma vitória no meio de semana pela Champions League e defendendo uma invencibilidade de seis jogos em todas as competições.

Do outro lado, o West Ham enfrenta um início de temporada conturbado. Na 19ª posição, o time é o vice-lanterna com apenas 4 pontos (uma vitória, um empate e quatro derrotas).

A equipe não vence há três partidas e, na última rodada, o novo técnico Nuno Espírito Santo estreou com um empate contra o Everton. Visitar o Emirates é uma tarefa difícil, mas representa uma chance de iniciar uma reação para fugir da zona da degola.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães (Mosquera) e Calafiori; Zubimendi, Declan Rice e Eze (Odegaard); Trossard, Bukayo Saka e Gyokeres.

West Ham: Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman e Diouf; Ward-Prowse e Mateus Fernandes; Lucas Paquetá, Summerville e Bowen; Füllkrug.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.

