O Arouca venceu o Alverca por 1 a 0 na tarde deste sábado, 24, no estádio FC Alverca, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Português. O confronto foi fortemente condicionado por um cartão vermelho direto apresentado logo nos minutos iniciais, cenário que permitiu aos visitantes controlar a posse de bola e garantir o triunfo fora de casa com um gol na primeira etapa.
Expulsão precoce e vantagem no placar
A dinâmica tática da partida mudou completamente aos seis minutos do primeiro tempo, quando Steven Baseya, do Alverca, recebeu cartão vermelho direto. Com um jogador a menos, os donos da casa recuaram, e o Arouca passou a dominar as ações. Aos 24 minutos, a vantagem numérica se transformou em vantagem no placar: após assistência de Javi Sánchez, Taichi Fukui marcou o único gol do jogo para a equipe visitante.
Controle pelas estatísticas
Apoiado na superioridade numérica, o Arouca ditou o ritmo do confronto, terminando com 74% de posse de bola e trocando 686 passes contra apenas 230 do Alverca. Os visitantes finalizaram 15 vezes no total, sendo três no alvo, o que obrigou o goleiro Matheus Mendes a fazer duas defesas. Do outro lado, o Alverca tentou sete arremates, mas nenhum foi na direção do gol, deixando o goleiro de Arruabarrena sem nenhuma defesa registrada na partida. O segundo tempo foi marcado por substituições em ambas as equipes e cartões amarelos para Lucas Figueiredo dos Santos (Alverca) e Pedro Santos (Arouca), mas o placar de 1 a 0 se manteve até o apito final.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com este resultado, o Arouca chega a 17 pontos e ocupa a 5ª colocação no Campeonato Português. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas pela competição. Já o Alverca, que vinha de uma sequência positiva, estaciona nos 11 pontos e fica no 8º lugar, com um balanço recente de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo torneio.
O Arouca volta a campo no domingo, 01, quando recebe o Nacional da Madeira. O Alverca joga na segunda-feira, 02, fora de casa contra o Benfica. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Português.