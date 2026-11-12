A Armênia recebeu o Chipre nesta quinta-feira, 12, no estádio Vazgen Sargsyan Republican, em Yerevan, e as equipes empataram por 1 a 1 em jogo válido pela quinta rodada da Liga das Nações de 2026/27.

Os visitantes saíram na frente no primeiro tempo, mas os donos da casa, que controlaram as ações ofensivas e a posse de bola durante a maior parte do confronto, buscaram a igualdade na etapa final. Com o resultado, o Chipre chega a oito pontos no Grupo B da terceira divisão, enquanto a Armênia vai a cinco.

Mesmo atuando fora de casa, o Chipre precisou de pouco tempo para abrir o placar. Aos nove minutos, Iasonas Pikis balançou as redes após receber assistência de Ioannis Pittas. A Armênia, armada no esquema 4-2-3-1 pelo técnico Yeghishe Melikyan, tentou responder e terminou a partida com 69% de posse de bola, mas foi para o intervalo em desvantagem.

Na volta para o segundo tempo, a pressão armênia se transformou em gol. Aos 13 minutos, Artur Gharibyan marcou para os donos da casa, com assistência de Artur Serobyan. Os números da partida refletem o volume ofensivo da Armênia: foram 26 finalizações no total, sendo sete no alvo, o que obrigou o goleiro Fabiano, do Chipre, a fazer seis defesas. Do outro lado, o Chipre finalizou 10 vezes no total, e o goleiro Aleksandr Mishiev fez apenas uma intervenção.

Com o empate, o Chipre, na segunda colocação do Grupo B, passa a somar oito pontos em cinco jogos. Já a Armênia perdeu a chance de se aproximar, ainda em terceiro lugar, com cinco pontos. As duas seleções voltam a campo no próximo domingo, 15, pela Liga das Nações. A Armênia visita a Letônia, enquanto o Chipre recebe Montenegro.