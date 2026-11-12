O atacante brasileiro Newerton vive um bom momento no futebol europeu com a camisa do Shakhtar Donetsk. Revelado pelas categorias de base do São Paulo, o jovem jogador ganhou espaço como peça importante no setor ofensivo da equipe ucraniana, destacando-se na criação de jogadas e na finalização.

Na atual edição do Campeonato Ucraniano, Newerton acumula dois gols e duas assistências em 11 partidas disputadas. A regularidade também garantiu minutos no principal torneio de clubes do continente: pela Champions League, o brasileiro já entrou em campo quatro vezes pelo Shakhtar.

“Estou muito feliz por começar mais uma temporada em alto nível. Sinto que me adaptei muito bem à equipe, gosto muito de jogar pelo clube. Temos um estilo bem brasileiro de jogar, que favorece muito meu estilo de jogo. Espero continuar contribuindo com a equipe e conquistando títulos com esta camisa”, afirmou .

O processo de transição para o futebol europeu foi acelerado pela expressiva presença de compatriotas no elenco do time ucraniano, historicamente conhecido por acolher talentos do Brasil. Newerton chegou à Ucrânia em 2023.