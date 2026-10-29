O atacante Dentinho participou do programa Placar Entrevista, na qual relembrou momentos marcantes de sua trajetória no futebol europeu, detalhando os bastidores da época em que defendeu o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões.

Durante a conversa, o jogador recordou as atuações de destaque da equipe ucraniana contra gigantes do continente, incluindo os gols decisivos marcados diante do Real Madrid.

O atleta também revelou uma conversa franca com o técnico Luís Castro ao término da temporada, na qual o treinador reconheceu abertamente que poderia ter aproveitado melhor o seu futebol.