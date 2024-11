Árbitro é suspenso pela Uefa após vídeo em que cheira pó branco

David Coote, árbitro inglês que já enfrentava suspensão no futebol nacional, foi afastado pela Uefa depois de se envolver em nova polêmica. Imagens divulgadas pelo The Sun, da Inglaterra, mostram Coote cheirando um pó branco, em vídeo supostamente gravado durante a Euro 2024, competição na qual atuou como VAR.

Publicidade

A decisão foi anunciada pelo Comitê de Árbitros da entidade europeia, que suspendeu Coote de forma imediata e por tempo indeterminado. “O Comitê tomou conhecimento de seu comportamento inapropriado e decidiu afastá-lo antes da próxima rodada de jogos”, informou um porta-voz da entidade ao jornal The Times.

Under fire Premier League Referee David Coote filmed snorting what appears to be cocaine. The video was taken during Euro 2024 where he was officiating. pic.twitter.com/GDcWdVzsyp — J Stewart (@triffic_stuff_) November 13, 2024

No entanto, esse não é o único escândalo envolvendo o árbitro. Dias antes, ele havia sido suspenso pela Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), órgão que gerencia a arbitragem na Inglaterra, por causa de um vídeo polêmico em que insulta o técnico Jürgen Klopp e o Liverpool.

Publicidade

Na gravação, Coote relembra um confronto entre Liverpool e Burnley, em 2020, durante o lockdown, e critica Klopp por seus comentários. “Ele me acusou de mentir, me criticou, é muito arrogante. Meu Deus, alemão babaca, me f***”, diz o árbitro no vídeo. Além disso, ainda chama os torcedores do Liverpool de “idiotas” e afirma odiar os “Scousers” (como são conhecidos os habitantes de Liverpool).

Coote aparece descontraído no vídeo, interagindo com um amigo e mostrando uma foto de Klopp. Apesar disso, pede que as imagens não sejam divulgadas, preocupado com as consequências.