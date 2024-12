Real Madrid goleia o Sevilla e fecha 2024 na frente do Barcelona

Em um espetáculo de futebol, o Real Madrid venceu o Sevilla por 4 a 2 em uma emocionante partida neste domingo no estádio Santiago Bernabéu. O jogo, parte da prestigiosa La Liga, foi marcado pelas atuações notáveis de Kylian Mbappé, Federico Valverde, Rodrygo e Brahim Díaz, que marcaram para os donos da casa. Pelo Sevilla, Isaac Romero e Lukebakio balançaram as redes, mas não conseguiram evitar a derrota.

Com essa vitória, o Real Madrid conquistou a vice-liderança do Campeonato Espanhol, somando 40 pontos em 18 jogos e ultrapassando o Barcelona. Já o Sevilla ocupa a 12ª posição, com 22 pontos na mesma quantidade de partidas, destacando a competitividade da liga nesta temporada.

Destaques da Partida

A partida foi abrilhantada pela atuação de Kylian Mbappé, que marcou o primeiro gol aos 10 minutos com um belo chute de fora da área, após jogada de habilidade de Rodrygo. Federico Valverde aumentou a vantagem aos 19 minutos com um golaço de longa distância, após cobrança de escanteio curta.

Kylian Mbappé: Gol aos 10 minutos

Federico Valverde: Gol de longa distância aos 19 minutos

Rodrygo: Terceiro gol do Real Madrid

Brahim Díaz: Fechou a contagem para o Real

Resiliência do Sevilla

O Sevilla mostrou resistência e lutou para reverter a situação. Isaac Romero diminuiu a diferença aos 35 minutos com um gol de cabeça. No segundo tempo, Lukebakio marcou aos 85 minutos, dando esperanças aos visitantes, mas não foi suficiente para mudar o resultado.

O time demonstrou esforço notável, especialmente na reta final do jogo, destacando sua resiliência e determinação.

Próximos Compromissos

A sequência de jogos é intensa. O Real Madrid enfrentará o Valencia fora de casa no dia 3 de janeiro, às 17h, em um confronto crítico para manter suas ambições no campeonato. O Sevilla jogará contra o Almería pela Copa da Espanha no dia seguinte e depois novamente contra o Valencia pela La Liga no dia 11 de janeiro.

Ambas as equipes terão que se adaptar rapidamente para buscar seus objetivos na temporada.

Outro momento significativo foi a aposentadoria de Jesús Navas, lateral que encerrou sua brilhante carreira neste domingo, recebendo uma calorosa ovação no Santiago Bernabéu. Como vencedor da Copa do Mundo e da Eurocopa, seu legado no futebol espanhol é inestimável.

Real Madrid x Sevilla minuto a minuto

