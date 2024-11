AO VIVO: Manchester United x Chelsea pela Premier League

A 10ª rodada da Premier League conta com um jogo entre dois integrantes do Big Six, onde o Manchester United vai receber o Chelsea em Old Trafford. Em caso de vitória, o Chelsea pode entrar no G4, enquanto o United precisa se recuperar de uma temporada questionável.

Manchester United x Chelsea minuto a minuto

