O Manchester City entra em campo neste sábado, 21, às 12h (de Brasília), para enfrentar o Crystal Palace no Etihad Stadium, em Manchester. A partida, válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, é de extrema importância para as pretensões dos donos da casa na reta final da temporada.

A caça à liderança

Atualmente na vice-liderança da competição com 61 pontos, o time azul de Manchester sabe que não pode mais tropeçar se quiser levantar a taça. Com uma campanha sólida de 18 vitórias, sete empates e cinco derrotas, a equipe vem de uma sequência invicta nos últimos cinco jogos, mas os dois empates recentes ligaram o sinal de alerta. Jogando diante de sua torcida, a ordem da comissão técnica de Pep Guardiola é impor o ritmo de posse de bola e pressão constante desde o primeiro minuto para garantir os três pontos e seguir na cola do líder.

Em busca da surpresa

Do outro lado, o Crystal Palace chega a Manchester ocupando a 14ª colocação, com 39 pontos conquistados. A campanha de 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas reflete a irregularidade da equipe londrina ao longo da temporada. Nos últimos cinco compromissos, o time alternou entre bons e maus resultados, registrando duas vitórias, duas derrotas e um empate. Sem grandes riscos de rebaixamento, mas também distante das competições europeias, os visitantes tentarão usar a falta de pressão a seu favor. A estratégia deve se concentrar em uma defesa sólida e na exploração de contra-ataques rápidos para surpreender um dos favoritos ao título.

Onde assistir

Com a promessa de um duelo de ataque contra defesa, o confronto é um prato cheio para os fãs do futebol inglês. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções desta partida decisiva ao vivo através do canal fechado ESPN e da plataforma de streaming Disney+.