AO VIVO: Everton x Chelsea pela 17ª rodada da Premier League

O Everton recebe o Chelsea no Goodison Park, em confronto válido pela 17ª rodada da Premier League. O time da casa vive um momento delicado, na 16ª posição e com o fantasma da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Chelsea é a maior surpresa dessa temporada, ocupando a 2ª posição e com uma campanha irretocável até aqui.

Everton x Chelsea minuto a minuto

