Ancelotti diz que Vini Jr quer fazer história no Real Madrid

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, destacou em entrevista recente a importância de Vinícius Júnior para a equipe e a ambição do atacante brasileiro de marcar seu nome na história do clube espanhol. Segundo Ancelotti, Vinícius tem demonstrado um desejo constante de evolução e comprometimento, características que o tornaram uma peça-chave para o time.

“Vinícius tem um talento incrível e quer fazer história no Real Madrid. Ele trabalha duro, está sempre buscando melhorar e tem uma mentalidade muito forte. É um jogador especial que está escrevendo sua própria história aqui”, afirmou Ancelotti.

Vinicius Júnior – Divulgação / Real Madrid

Protagonismo em campo

Desde sua chegada ao Real Madrid em 2018, vindo do Flamengo, Vinícius Júnior passou por um período de adaptação antes de consolidar sua posição como um dos principais jogadores da equipe. Na última temporada, o brasileiro foi decisivo em várias partidas, contribuindo com gols e assistências importantes em competições como a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol.

Ancelotti ressaltou que o sucesso de Vinícius não é apenas fruto de seu talento natural, mas também de sua dedicação aos treinamentos e sua capacidade de lidar com a pressão de vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo.

Uma trajetória de evolução

Aos 24 anos, Vinícius Júnior se destaca não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também pelo impacto fora dele. O atacante tem se tornado uma referência para os jovens torcedores e um símbolo da renovação do Real Madrid. Seu objetivo de fazer história no clube passa por ajudar a equipe a conquistar mais títulos e alcançar novos recordes pessoais e coletivos.

Com a confiança de Carlo Ancelotti e o apoio da torcida, Vinícius está no caminho certo para se estabelecer como um dos grandes nomes da história do Real Madrid.