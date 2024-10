Alexander-Arnold quer ser o primeiro lateral a vencer a Bola de Ouro

Trent Alexander-Arnold, destacado lateral do Liverpool e da seleção inglesa, revelou recentemente seu objetivo audacioso de ser o primeiro lateral a ganhar o cobiçado prêmio Ballon d’Or. Essa meta ambiciosa não só destaca seu desejo pessoal, como também redefine as expectativas para defensores nessa posição. Desde a criação do prêmio em 1956, nenhum lateral recebeu a honraria de melhor jogador do mundo.

Com 26 anos, Alexander-Arnold enfrenta desafios notórios nessa conquista. Em entrevista à Sky Sports, ele afirmou que, entre ganhar o Ballon d’Or e a Copa do Mundo, sua preferência recai sobre o prêmio individual. Para ele, além dos troféus, é essencial o legado e a plenitude do potencial alcançado. A declaração sublinha não só sua ambição pessoal, mas seu compromisso com a evolução do futebol como disciplina.

Por que laterais ainda não venceram o Bola de Ouro?

Historicamente, atacantes e meio-campistas predominam no Ballon d’Or, deixando posições como a de lateral em segundo plano. As ações ofensivas frequentemente recebem mais destaque dos jurados e da mídia. Roberto Carlos, lendário lateral-esquerdo do Real Madrid, quase quebrou essa norma, ocupando a segunda posição em 2002, atrás de seu compatriota Ronaldo, pós vitória na Copa do Mundo.

Essa tendência reflete a percepção tradicional de um menor impacto dos defensores, ainda que crucial. Lucy Bronze, lateral-direita inglesa, também chegou ao segundo lugar na premiação feminina em 2019, provando que o reconhecimento para jogadores nessa posição é raro, mas viável.

Os Desafios e a Perspectiva de Alexander-Arnold

Juntamente com Alexander-Arnold, dois outros laterais estão indicados ao Ballon d’Or masculino de 2024: Dani Carvajal, do Real Madrid, e Alejandro Grimaldo, do Bayer Leverkusen. A presença deles sugere uma potencial mudança de visão sobre o papel dos laterais, abrangendo habilidades técnicas, inteligência tática e contribuição ofensiva.

Alexander-Arnold, cujo contrato com o Liverpool está no fim, já possui uma impressionante coleção de títulos, incluindo a Premier League e a Champions League. Sua versatilidade já levou Gareth Southgate, ex-técnico da Inglaterra, a utilizá-lo ocasionalmente no meio de campo, destacando seu valor como jogador multifacetado.

O Legado Aspirado por Alexander-Arnold

O desejo de Alexander-Arnold de ser reconhecido como “o maior lateral da história” evidencia seu foco em transformar a percepção de seu papel. Ele busca não apenas jogar, mas mudar o jogo. Esse intuito reflete um compromisso com a inovação e inspiração para uma nova geração de jogadores que valorizam a defesa como uma arte capaz de influenciar profundamente o futebol moderno.

Determinadamente, Alexander-Arnold visa deixar um legado que ultrapasse o campo, cativando a imaginação dos torcedores e redefinindo a concepção de um lateral de elite nos dias de hoje.