A Alemanha precisava da vitória para seguir viva na UEFA Nations League e não decepcionou. Na tarde desta segunda-feira (16), a seleção comandada por Jürgen Klopp dominou a Holanda do início ao fim no Olympiastadion, em Berlim, e aplicou uma goleada por 5 a 0. O resultado não apenas garantiu a classificação alemã, como também tirou os holandeses da primeira posição do Grupo B da Liga A.

Domínio desde o início e golaço para abrir o placar

A postura da Alemanha deixou claro desde os primeiros minutos que o empate não interessava. Com 56% de posse de bola e marcando sob pressão, os donos da casa encurralaram uma Holanda que apostava apenas nos contra-ataques. Aos 32 minutos, a trave salvou os visitantes após finalização de Scherhant. No entanto, a insistência deu resultado aos 41 minutos. Após um erro de passe de Veerman no meio de campo, Scherhant recebeu na esquerda, cortou Dumfries para o meio e bateu colocado para marcar um golaço, abrindo o placar antes do intervalo.

Passeio no segundo tempo e brilho de Wirtz e Gruda

Se a primeira etapa foi de controle, o segundo tempo se transformou em um verdadeiro passeio. Aos 15 minutos, Florian Wirtz ampliou com uma pancada de fora da área no canto direito do goleiro Verbruggen, que terminou a partida com cinco defesas. Abalada, a Holanda cedeu espaços e viu a Alemanha transformar a vitória em goleada. Aos 20, Gruda cobrou falta pela esquerda e Schlotterbeck mergulhou de cabeça para fazer o terceiro.

A dupla de jovens talentos alemães continuou ditando o ritmo. Aos 26 minutos, Gruda avançou livre pela direita, chegou ao fundo e rolou para Wirtz anotar o seu segundo gol no jogo. Para fechar a conta, aos 32, Scherhant bateu firme, a bola carimbou a trave direita e sobrou limpa para Gruda empurrar para as redes, selando o 5 a 0.

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Situação no grupo e números do confronto

A goleada reflete a superioridade alemã nas estatísticas: foram 18 finalizações contra apenas sete dos holandeses, sendo 10 a 1 nos chutes no alvo. A Holanda, que vinha de uma vitória por 7 a 0 sobre a Grécia e já estava garantida nas quartas de final, apresentou uma postura apática e cometeu 15 faltas, levando o único cartão amarelo do jogo com Mexx Meerdink.

Com o triunfo, a Alemanha chega a 11 pontos em seis jogos, assumindo a liderança do grupo e garantindo sua classificação. A Holanda permanece com 11 pontos, mas cai para a segunda posição. Contando este duelo, ambas as seleções somam um balanço idêntico de três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco compromissos pela competição.