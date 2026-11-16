A Lituânia confirmou o controle das ações em casa e venceu o Liechtenstein por 2 a 1 na tarde desta segunda-feira, 16, no Darius and Girėnas Stadium, em Kaunas. Em duelo válido pela sexta rodada do Grupo B da Liga D da Nations League, os donos da casa ditaram o ritmo da partida, construíram a vantagem com gols de Eligijus Jankauskas e Manfredas Ruzgis, e garantiram mais três pontos na competição continental.

Domínio territorial e vantagem no placar

Atuando no esquema 4-2-3-1 sob o comando do técnico Čepas, a Lituânia assumiu o protagonismo desde o apito inicial. A equipe terminou a partida com 69% de posse de bola e trocou 577 passes, contra apenas 254 do adversário. O volume de jogo se traduziu em gol aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Eligijus Jankauskas balançou as redes após receber assistência de Artur Dolžnikov.

O Liechtenstein, armado no 5-3-2 pelo técnico Fünfstück, tentava se defender e encontrava dificuldades para sair para o jogo. A primeira etapa terminou com a vantagem mínima para os mandantes, que ainda viram Domantas Šluta receber cartão amarelo aos 21 minutos.

VAR em ação e resposta visitante

O segundo tempo começou movimentado. Aos 47 minutos, o VAR confirmou um pênalti a favor da Lituânia. Na cobrança, aos 50 minutos, Manfredas Ruzgis converteu e ampliou o placar para 2 a 0. Apesar do cenário adverso, o Liechtenstein conseguiu responder rapidamente. Aos 60 minutos, Aron Sele marcou para os visitantes, recolocando a equipe na partida.

O jogo tornou-se mais faltoso na etapa final. A Lituânia cometeu 22 infrações ao longo dos 90 minutos e recebeu mais três cartões amarelos no segundo tempo (Justas Lasickas, Gvidas Gineitis e o próprio Manfredas Ruzgis). Pelo lado do Liechtenstein, que fez 12 faltas, Niklas Beck foi advertido com amarelo aos 79 minutos. Ofensivamente, a Lituânia somou 21 finalizações totais contra oito dos visitantes. Os goleiros Voitinovičius, da Lituânia, e Büchel, do Liechtenstein, terminaram o confronto com duas defesas cada.

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Cenário no Grupo B

Com o resultado, a Lituânia, que era a segunda colocada da chave antes da bola rolar, chega a sete pontos em quatro jogos disputados. Contando este embate, a seleção soma duas vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos quatro compromissos pela Nations League. Já o Liechtenstein permanece em situação delicada: a equipe segue com apenas um ponto em quatro partidas, acumulando três derrotas e um empate na sequência recente do torneio.