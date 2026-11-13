O Azerbaijão confirmou seu favoritismo e venceu o Liechtenstein por 1 a 0 na tarde desta sexta-feira, 13, no Rheinpark Stadion, em Vaduz. Em partida válida pela quinta rodada do Grupo B da Liga D da UEFA Nations League, os visitantes impuseram um forte volume de jogo e garantiram o triunfo com gol de Mahir Emreli, ainda no primeiro tempo.
Susto inicial e resposta rápida
Apesar da superioridade técnica do Azerbaijão, que entrou em campo no esquema 5-4-1 sob o comando de Aykhan Abbasov, quem balançou as redes primeiro foi o time da casa. Aos 21 minutos, o Liechtenstein chegou a ter um gol anulado. A resposta azeri, no entanto, foi imediata e definitiva. Apenas cinco minutos depois, aos 26, Mahir Emreli marcou o gol que garantiu a vitória dos visitantes.
Massacre nas estatísticas e goleiro em destaque
O placar magro não reflete o que foram os números do confronto. O Azerbaijão controlou as ações com 65% de posse de bola e registrou impressionantes 29 finalizações, sendo 11 delas na direção do gol. O grande responsável por evitar um placar mais elástico foi o goleiro Büchel, do Liechtenstein, que viu sua defesa ser muito exigida e encerrou a partida com 10 defesas. Do outro lado, os donos da casa, armados no 3-5-2 pelo técnico Fünfstück, finalizaram apenas cinco vezes, nenhuma no alvo, deixando o goleiro Balayev sem precisar trabalhar.
Cenário no grupo e próximos compromissos
Com o resultado, o Azerbaijão, que já era o primeiro colocado da chave antes de a bola rolar, chega a oito pontos em quatro jogos, mantendo sua invencibilidade na competição com um balanço de duas vitórias e dois empates. Já o Liechtenstein, que iniciou a rodada na terceira posição, segue com apenas um ponto, agora em três partidas disputadas, acumulando um empate e duas derrotas no torneio.
As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira, 16. Liechtenstein recebe a Lituânia, novamente pela UEFA Nations League, enquanto o Azerbaijão visita Andorra para a disputa de um amistoso internacional.