Impondo seu ritmo desde o apito inicial, a Islândia não tomou conhecimento do Luxemburgo e venceu por 3 a 0 na tarde desta segunda-feira, 16, no estádio Rio Parapití, no Paraguai. Em duelo válido pela sexta rodada do Grupo D da Liga C da Nations League, a seleção islandesa controlou a posse de bola e bombardeou a meta adversária para garantir mais três pontos na competição.

Controle absoluto e vantagem no placar

Atuando no esquema 4-2-3-1 sob o comando do técnico Gunnlaugsson, a Islândia terminou a partida com 59% de posse de bola e impressionantes 25 finalizações, sendo 11 na direção do gol. A superioridade se transformou em vantagem aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Brynjólfur Darri Willumsson abriu o placar. Pouco depois, aos 37 minutos, Andri Guðjohnsen ampliou a contagem em cobrança de pênalti, levando a equipe para o intervalo com uma vitória confortável. O Luxemburgo, por sua vez, não conseguiu acertar o alvo nenhuma vez durante os 90 minutos.

Goleada confirmada e trabalho para Moris

Logo no início da etapa final, aos cinco minutos, Mikael Ellertsson marcou o terceiro gol islandês, aproveitando a assistência de Orri Steinn Óskarsson. Com o 3 a 0 no placar, os dois treinadores promoveram diversas substituições para rodar os elencos. Apesar dos três gols sofridos, o goleiro luxemburguês Moris foi bastante exigido pelo ataque adversário e terminou a partida com oito defesas registradas. O jogo transcorreu de forma limpa, terminando sem nenhum cartão amarelo ou vermelho para ambas as equipes.

Com o resultado, a Islândia, que já liderava a chave antes do confronto, chega aos 14 pontos e consolida sua excelente fase. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos pela Nations League. Já o Luxemburgo permanece com apenas três pontos na tabela e amarga um retrospecto negativo recente: são cinco derrotas consecutivas na competição.