A Associação de Futbolistas Espanhóis (AFE), sindicato representativo dos atletas profissionais do país, solicitou formalmente a suspensão e o adiamento de todas as partidas de futebol previstas para este fim de semana na Espanha. A iniciativa ocorre em decorrência da trágica morte do atacante Jesús de Miguel, jogador do CD Tenerife, que faleceu aos 30 anos em decorrência de um choque sofrido durante confronto da segunda divisão nacional.

Ausência de condições anímicas e apelo à humanidade

A AFE realizou consultas com capitães e atletas de diversas divisões, que se posicionaram de forma unânime contrários à realização das rodadas. Em nota oficial, o sindicato destacou que os jogadores sentem que não existem condições anímicas nem humanas para competir normalmente, afirmando que o respeito ao luto e a vida devem se sobrepor a calendários esportivos e compromissos econômicos.

O presidente da entidade, David Aganzo, reforçou publicamente a cobrança para que o futebol espanhol adote uma jornada integral de luto. O acidente ocorreu na última segunda-feira, 2, quando De Miguel disputou uma bola aérea com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra, sofrendo uma parada cardiorrespiratória. O atacante foi socorrido e internado na UTI do Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, mas não resistiu aos danos neurológicos e faleceu na manhã de terça-feira, 3.

Jogos cancelados e impacto no calendário esportivo

Conforme noticiado pela emissora COPE, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) já havia determinado o adiamento das partidas programadas para a Copa do Rei e a Copa da Rainha logo após a confirmação da morte. No âmbito da liga nacional, os confrontos de CD Tenerife, diante do Granada, e FC Andorra, frente ao Mallorca, já foram oficialmente retirados da tabela do fim de semana, restando a definição de LaLiga sobre uma paralisação geral de Primeira e Segunda Divisão.