Que Ronaldo Fenômeno gosta de festas todos já sabem. Por que não, então, celebrar dois aniversários em um mesmo ano? A lenda do futebol mundial completa 50 anos nesta sexta-feira, 18 de setembro, e, daqui a quatro dias, no dia 22, festejará novamente. PLACAR explica o motivo para o “duplo aniversário” de R9.

O bicampeão mundial pelo Brasil (1994 e 2002) nasceu no Rio de Janeiro, em 18 de setembro de 1976. A confusão com as datas, porém, acontece porque o pai de Ronaldo o registrou no cartório apenas quatro dias depois do nascimento. Portanto, o “nascimento oficial” do ex-camisa 9 é no dia 22 de setembro de 1976, conforme aparece em todas as suas fichas de inscrição e guias de PLACAR.

Ronaldo sempre encarou a situação com naturalidade e afirma que “é uma semana de muita comemoração”. “[…] É uma semana difícil para entender o telefone, mas é uma semana de muita comemoração. Afinal de contas, estamos ficando velhos e a gente tem que comemorar mais”, comentou em entrevista à Gazeta Esportiva em 2025.

Ronaldo faz 50: relembre capas e fotos históricas de Ronaldo

Carregando imagem 50 fotos 01 / 50 Ronaldo comemorando gol no jogo entre Brasil e Alemanha na final da Copa do Mundo de 2002 Gol do Ronaldo no jogo entre Brasil e Turquia, Copa do Mundo de futebol, 2002 (Ricardo Correa/PLACAR)

Relembre a carreira de Ronaldo

Os primeiros passos de Ronaldo no futebol foram no modesto São Cristovão, do Rio, mas a profissionalização aconteceu apenas no Cruzeiro, em 1993. Em seu primeiro ano como profissional, o jovem de apenas 16 anos foi campeão da Copa do Brasil pela Raposa. No ano seguinte, conquistou o Campeonato Mineiro.

Após o destaque no Cruzeiro, que o levou à Copa de 1994 (foi reserva em toda a campanha do tetra), Ronaldo foi vendido ao PSV, da Holanda, em agosto de 1994, dando início a sua trajetória na Europa. Além do clube holandês, o ex-jogador acumulou passagens marcantes por Barcelona (1996-1997), Inter de Milão (1997-2002), Real Madrid (2002 -2007) e Milan (2007-2008).

No Velho Continente, o brasileiro registrou 273 gols e 70 assistências em 402 jogos, e conquistou duas Bolas de Ouro (1997 e 2002). Além das marcas individuais, o ex-camisa 9 conquistou nove títulos: quatro pelo Real Madrid, três pelo Barcelona, um pela Inter de Milão e um pelo PSV.

Em dezembro de 2008, Ronaldo acertou seu retorno ao Brasil para jogar no Corinthians, clube no qual encerrou sua carreira como ídolo. Por lá, Fenômeno anotou 35 gols e nove assistências em 69 jogos, além de ter conquistado o Paulistão e a Copa do Brasil em 2009. Em 2025, foi eleito para o Time dos Sonhos do Timão, em eleição promovida por PLACAR, disponível em nosso acervo digital.

Pela seleção brasileira, Ronaldo conquistou a Copa do Mundo de 1994, com apenas 17 anos, e a de 2002, quando foi artilheiro da edição, com oito gols. Além destes títulos, o ex-jogador também venceu duas Copas Américas (1997 e 1999) e uma Copa das Confederações (1997).