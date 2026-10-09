O cenário político do futebol internacional voltou ao centro das discussões com reflexões sobre o futuro da Fifa. Dirigentes e observadores internacionais debatem a viabilidade de uma candidatura feminina para enfrentar o atual presidente da entidade, Gianni Infantino, no próximo ciclo eleitoral.

“Ele não tem a confiança institucional necessária para liderar a Fifa de forma estável no clima atual. Não há como voltar atrás para Gianni Infantino, […] A comunidade internacional do futebol está profundamente dividida, e agora deve nos ser dada a oportunidade de nos unirmos; portanto, pediremos ao presidente da FIFA que renuncie.”, afirmou Lise Klaveness, presidente da Federação Norueguesa de Futebol (NFF), em entrevista repercutida pela imprensa internacional.

Quais nomes despontam na oposição internacional?

Entre as personalidades mencionadas pela publicação francesa estão a própria Lise Klaveness e a empresária Michele Kang. A dirigente norueguesa consolidou forte reputação internacional ao criticar abertamente as diretrizes éticas e os modelos de gestão aplicados pela cúpula do futebol mundial.

Já Michele Kang se estabeleceu como uma influente investidora global na modalidade. Fundadora da organização esportiva Kynisca e proprietária de agremiações como o Lyon e o Washington Spirit, a executiva representa uma visão corporativa focada na profissionalização estrutural do esporte.

Por que surge pressão por mudanças na entidade?

O debate reflete divergências políticas entre setores do futebol europeu e a presidência da federação internacional. A articulação por novos nomes busca incentivar reformas na governança, maior representatividade e equilíbrio decisório entre as confederações continentais.