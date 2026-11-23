O Guingamp iniciou tratativas para atrair o apresentador e produtor Cyril Hanouna como investidor ou parceiro comercial. A iniciativa ocorre em um momento em que a equipe bretã, que disputa a Ligue 2, busca reorganizar suas finanças diante da retração severa nos contratos de direitos televisivos do futebol francês.
Já tendo aparecido em público com camisas do Lyon e do PSG, Hanouna também mantém uma relação antiga de simpatia pelo Guingamp. Em fevereiro de 2017, durante a exibição de seu programa Touche pas à mon poste! (TPMP), no canal C8, o comunicador chegou a afirmar ao vivo que “sonhava” em comprar o clube bretão. Na época, o apresentador — que conta com um produtor fanático pela equipe em sua atração — já fazia referências frequentes ao time de Côtes-d’Armor e exibiu no ar uma camisa vermelha e preta personalizada com o apelido “Baba” e o número 22 às costas.
Reunião presencial é remarcada para sexta-feira
Um encontro presencial entre dirigentes do clube e o comunicador estava agendado para a manhã desta segunda-feira, 23, em Paris. Contudo, em razão de um imprevisto de agenda, o alinhamento foi adiado para esta sexta-feira, 27.
Cautela sobre entrada no capital do clube
A aproximação foi confirmada por pessoas próximas ao apresentador. “Cyril está estudando como pode ajudar o clube. Em relação a uma possível entrada no capital, não posso confirmar nada a vocês. Cyril prefere naturalmente reservar o conteúdo dessas discussões aos dirigentes do clube”, afirmou Fabien Delettres, próximo a Hanouna, em entrevista.
Apesar do diálogo para obter novos recursos, a diretoria do clube bretão, que inclui nomes como Noël Le Graët, descarta qualquer possibilidade de venda integral da instituição. O objetivo principal da gestão é assegurar parceiros para aportes pontuais e garantir a sustentabilidade do elenco.