Há meio século, o futebol argentino viveu um de seus capítulos mais importantes. Diego Armando Maradona estreou como jogador profissional de futebol há exatos 50 anos, em 20 de outubro de 1976, ao entrar no segundo tempo da derrota do Argentinos Juniors por 1 a 0 diante do Talleres de Córdoba, no estádio de La Paternal. Faltavam dez dias para o prodígio de Villa Fiorito completar 16 anos.

O primeiro passo da carreira que redefiniu a história do esporte mundial, no entanto, ocorreu com dois meses de atraso e em um ambiente nacional marcado pelo silêncio, pelo medo e pela censura. A história foi contada em detalhes no site Centro Para La Investigación de La História del Fútbol.

O gancho esquecido na sétima divisão

A primeira aparição oficial de Maradona estava desenhada para acontecer antes do fim do inverno austral de 1976. O técnico da equipe principal do Argentinos Juniors, Juan Carlos Montes, já acompanhava a evolução do meia-atacante e o havia testado em amistosos contra o Estudiantes de La Plata — onde atuou por cinco minutos — e o Atlanta, jogando por meia hora.

A trajetória foi momentaneamente interrompida em 21 de agosto daquele ano. Naquela data, Diego foi escalado para defender a sétima divisão (equipe sub-16) do clube em compromisso contra o Vélez Sarsfield, válido pela 15ª rodada do torneio de base. O adversário liderava sua chave de forma invicta, com 24 pontos em dez vitórias e quatro empates, enquanto o Argentinos ocupava o meio da tabela, com apenas dez pontos.

O reforço não surtiu efeito no placar: o Vélez venceu por 4 a 1, com atuações destacadas de Héctor Escandón, autor de dois gols, além de tentos de Néstor Cataldo e José Luis Lanao — que viria a ser campeão mundial júnior ao lado de Maradona em 1979. Revoltado com o desfecho, o jovem atleta discutiu asperamente com a arbitragem após o encerramento da partida e foi expulso de campo.

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O veredito oficial consta no Boletim nº 313 do Tribunal de Disciplina da Associação do Futebol Argentino (AFA), publicado em 26 de agosto de 1976. Sob o expediente nº 14.220, a entidade registrou a sanção: cinco partidas de suspensão com base nos artigos 185 e 48 do regulamento disciplinar, relativos a ofensas ao árbitro e reincidência. Durante o cumprimento da pena, a imprensa nacional ignorava a rotina das divisões inferiores, e nenhuma menção à punição alcançou os veículos esportivos de grande circulação da época, como as revistas El Gráfico.

As manchetes do país e a sombra da repressão

Nas primeiras horas da quarta-feira, 20 de outubro de 1976, os jornais argentinos que cobriam esportes tinham outro foco de interesse. A manchete da editoria esportiva do diário Clarín anunciava o retorno do ídolo Ricardo Bochini aos treinamentos do Independiente, superando um afastamento de quase 40 dias motivado por problemas anímicos e rumores médicos que o próprio meia tratou de desmentir publicamente.

As páginas do mesmo jornal também registravam o clima de apreensão que rondava os estádios argentinos, marcado por agressões nas divisões de acesso e a fuga do treinador Gualberto Muggione e de dois atletas do San Martín de Tucumán, acuados por ameaças de morte. O episódio refletia o estado geral da Argentina: haviam se passado 211 dias desde o golpe militar de 24 de março, marco inicial do período mais violento da história contemporânea do país.

Registros de entidades de direitos humanos contabilizam 2.486 detidos-desaparecidos entre a data do golpe e aquele 20 de outubro. No mesmo dia em que La Paternal abria seus portões para o confronto do Campeonato Nacional, o aparelho repressivo de Estado realizou 22 sequestros políticos clandestinos. Nenhuma publicação associava o calendário esportivo ao ambiente de terror vigente nas ruas de Buenos Aires.

O batismo em campo e o primeiro drible

O jogo entre Argentinos Juniors e Talleres de Córdoba começou pontualmente às 16h, válido pela oitava rodada das zonas C e D. Tratava-se de um duelo relevante na tabela: o time mandante ocupava a vice-liderança de seu grupo, enquanto a equipe cordobesa tentava consolidar uma reação no torneio. A fotografia de divulgação do confronto estampava a imagem do zagueiro Luis Galván, do Talleres, que dois anos mais tarde seria titular na conquista da Copa do Mundo de 1978 pela seleção argentina. Não havia referências impressas à presença do jovem suplente.

O público respondeu ao apelo competitivo. De acordo com o registro oficial da AFA, a bilheteria de Argentinos versus Talleres liderou a arrecadação da rodada, com 7.737 entradas vendidas e uma renda calculada em 127 milhões de pesos antigos. O público total estimado em Juan Agustín García e Boyacá girou em torno de 15 mil torcedores presentes nas arquibancadas de madeira.

O Talleres inaugurou o marcador aos 33 minutos da etapa inicial, com gol do volante Luis Antonio Ludueña. Atrás no placar, Montes determinou a troca logo no retorno do intervalo: o meia Rubén Aníbal Giacobetti deixou o campo para a entrada de Maradona, vestindo o uniforme vermelho com o número 16 às costas. Em sua crônica para o Clarín, o jornalista Miguel Ángel Bertolotto pontuou que o ingresso do menino conferiu dinamismo ao setor ofensivo, ressalvando que a falta de entrosamento dos companheiros impediu a igualdade no marcador.

A derrota por 1 a 0 selou o início formal de uma trajetória esportiva que somou 684 partidas oficiais, 349 gols marcados e doze títulos conquistados entre clubes e seleções. A estreia do jogador que marcou a história do esporte no século XX deu-se, assim, longe dos holofotes da época, superando uma punição federativa e cercada pela atmosfera opressiva de um dos períodos mais sombrios da América do Sul.

O símbolo de um continente

Para além das estatísticas e dos troféus, a consolidação de Maradona transcendeu as quatro linhas para moldar a própria identidade cultural do futebol argentino e sul-americano. Em campo, Diego personificou o arquétipo do pibe de potrero — o jovem periférico cuja genialidade técnica, improviso e insolência tática desafiaram a ordem estabelecida dos grandes centros do futebol europeu.

Na Argentina, tornou-se catalisador de um sentimento de orgulho nacional ferido, personificado na campanha vitoriosa da Copa do Mundo de 1986. No continente, sua trajetória firmou-se como a expressão máxima da estética e da combatividade do futebol sul-americano, consolidando uma referência esportiva cuja influência técnica e simbólica permanece viva meio século após os primeiros passos em La Paternal.