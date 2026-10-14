A volta do atacante Paulinho ao Palmeiras e as expectativas em torno de seu desempenho foram o tema central de uma recente discussão no programa Debate PLACAR na última terça-feira, 13. O programa colocou em pauta os desafios enfrentados pelo atleta desde a sua chegada ao clube alviverde.

A discussão abordou o impacto das lesões recorrentes que atrapalham a sequência do jogador e relembrou a participação recente no clássico contra o Corinthians, partida em que o atleta acabou desperdiçando uma cobrança de pênalti.

Apesar dos percalços e da cobrança desperdiçada — lance que não chegou a comprometer o desfecho da partida —, a mesa de debate ponderou que o jogador ainda mantém números relevantes na temporada e conserva condições técnicas para contribuir com o elenco comandado por Abel.