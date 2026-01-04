O São Paulo venceu o Maruinense, por 2 a 0, neste domingo, 4, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela primeira rodada da Copinha de 2026. Atual campeão da competição, o Tricolor largou na frente do grupo 19, em partida marcada pela torcida entoando cânticos contra o presidente Julio Casares.

A vitória dos “Crias de Cotia” começou com gol de Tetê, ainda no primeiro tempo. Jovem promessa da base, o garoto marcou em gol olímpico.

Dominante durante todo o jogo, o Tricolor ampliou no segundo tempo. Aproveitando cobrança de escanteio, Paulinho testou para o fundo das redes, sacramentando a vitória.

Em diversos momentos, no entanto, a torcida presente em Sorocaba focou em criticar Julio Casares. Com processo de impeachment em andamento, o dirigente foi alvo de protestos.

“Casares, vai se f****, o meu São Paulo não precisa de você” e “Fora Casares” foram os cânticos mais entoados. A posição da torcida casa com o momento esportivo do clube, que enfrenta diversos problemas extracampo, como investigações de desvio de dinheiro e vendas ilegais em camarotes do MorumBis.