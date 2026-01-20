Os jogos de semifinal da Copinha de 2026 foram definidos após as partidas das quartas de final. Grêmio, Cruzeiro, São Paulo e Ibrachina seguem na disputa pelo título do principal torneio de base do país.

Na primeira semifinal, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam na quarta-feira, 21, às 21h30 (de Brasília), com transmissão do canal XSports. A outra vaga na final será disputada quando São Paulo e Ibrachina entrarem em campo.

A data, o horário e a transmissão ainda serão definidos pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Os vencedores das semifinais avançam para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, marcada para 25 de janeiro, no Mercado Livre Arena Pacaembu. A data da decisão do torneio comemora o aniversário da cidade de São Paulo.

Semifinais da Copinha 2026